Premierul Munteanu, prima întrevedere oficială cu ambasadorul României: „Bucureștiul rămâne partenerul nostru strategic”

La scurt timp după învestire, premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a avut astăzi prima sa întrevedere oficială cu ambasadorul României la Chișinău, Cristian Leon Țurcanu. Discuțiile s-au concentrat pe cooperarea economică, energetică, comercială și pe dezvoltarea proiectelor de infrastructură care leagă cele două state. Întâlnirea a fost una simbolică, menită să reafirme sprijinul constant al Bucureștiului pentru Chișinău, într-un moment esențial pentru parcursul european al Republicii Moldova.

Ambasadorul Cristian Leon Țurcanu a transmis un mesaj ferm: România continuă să susțină „pe deplin și necondiționat” drumul european al Moldovei. În același timp, oficialul român a subliniat importanța cooperării practice, prin investiții și proiecte comune, care să aducă beneficii concrete cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului.

Premierul Munteanu a confirmat că relația cu România rămâne una prioritară, numind Bucureștiul „principalul partener strategic și un susținător de neclintit” al Moldovei. El a menționat că noul guvern va accelera implementarea proiectelor transfrontaliere, inclusiv interconectările energetice și modernizarea infrastructurii rutiere și feroviare.

Întrevederea are o încărcătură politică specială, fiind primul contact direct între noul premier moldovean și diplomația română. Ea transmite un semnal clar: Chișinăul mizează pe parteneriatul cu Bucureștiul, iar România își menține angajamentul ferm pentru integrarea europeană a Moldovei.

Deși mesajele sunt optimiste, analiștii atrag atenția că relațiile bilaterale trebuie dublate de fapte, nu doar de declarații. După ani de promisiuni și proiecte întârziate, momentul actual poate marca începutul unei noi etape – una în care cooperarea dintre România și Republica Moldova să fie măsurată în rezultate, nu în discursuri diplomatice.