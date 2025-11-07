Mariana Kalughin: „Moldova nu are o elită pentru care integritatea să fie o valoare reală”

Experta anticorupție Mariana Kalughin trage un semnal dur: Republica Moldova suferă nu doar din cauza corupției, ci și a lipsei unei elite politice și administrative care să creadă sincer în integritate. Deși țara a urcat în unele clasamente internaționale privind transparența și reformele, realitatea din teren arată un sistem încă profund viciat, în care mita, influența și protecțiile de partid continuă să dicteze deciziile.

Potrivit expertei, corupția rămâne un fenomen endemic, mai ales în domenii precum construcțiile, controalele fiscale și achizițiile publice. Cele mai frecvente mite sunt cele „mici”, dar repetitive, care mențin sistemul într-o stare permanentă de dependență și neîncredere. În timp ce autoritățile vorbesc despre progrese, oamenii simt zilnic consecințele — birocrație, abuzuri și lipsă de responsabilitate în administrație.

Kalughin subliniază că adevărata reformă nu începe cu noi strategii sau comisii, ci cu lideri dispuși să aplice legea, indiferent de interese politice. „Integritatea nu poate fi mimată. Poți schimba regulamentele, dar dacă mentalitatea rămâne aceeași, corupția doar se rafinează, nu dispare”, afirmă experta.

Un alt punct critic este lipsa sancțiunilor reale. Dosarele mari de corupție ajung rareori la condamnări definitive, iar pedepsele sunt adesea simbolice. Această impunitate cronică alimentează neîncrederea în instituțiile statului și descurajează investițiile, afectând direct stabilitatea economică.

Mariana Kalughin avertizează că Moldova are nevoie de instituții independente, reguli clare și o elită care să creadă în corectitudine, nu doar să o invoce în discursuri. Fără o clasă conducătoare responsabilă și un sistem de justiție funcțional, lupta împotriva corupției va rămâne o promisiune fără acoperire — un exercițiu de imagine pentru ochii Bruxellesului, nu o realitate pentru cetățeni.