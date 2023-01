DOC. Directoarea de la CNAMUP, suspendată din funcție de ministra Sănătății. Care este motivul?

Directoarea Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP), Natalia Catanoi, a fost suspendată din funcție. Ordinul a fost semnat de ministra Sănătăţii, Ala Nemerenco.

Catanoi este acuzată de management defectuos în situații de urgență. Conform documentului, au fost înregistrate mai multe plângeri din partea pacienților și angajaților, relatează Realitatea.md.

De asemenea, ministerul Sănătăţii a fost inițiată și o anchetă de serviciu. Natalia Catanoi a condus instituția începând cu anul 2022. Ea susţine că nu a fost anunţată că în privinţa sa există plângeri.

„Am fost unul dintre cei mai buni specialiști din Republica Moldova. Nu pot să permit să mi se calce demnitatea şi onoare. Orice se rezolvă, dar nu atât timp cât mi se punea cererea pe masă, ca să promovez pe cineva. Stimați colegi din toată țara, indiferent de Comisia de evaluare, în această instituție sunt profesioniști. Cât am lucrat cu specialiști alături, nu poate fi managementul defectuos. Nu este corect să mă calce în picioare pe mine. Și pe dumnevoastră. Menționând că toți am lucrat defectuos. Cât nu mă vor în sistem, nu o ssă pot lucra, dar o să plec cu capul pentru, pentru că nu am furat, nu am încălcat legea”, a declarat presei Natalia Catanoi.

Ea mai susținea că a crezut că și reprezentanții Ministerul Sănătății urmează să fie prezenți la conferința de presă la care a vorbit. Ministra sau alți oficiali din cadrul autorității, însă, au lipsit.

