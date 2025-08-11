Azerbaidjanul amenință că va înarma Ucraina din cauza atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice

Guvernul de la Baku ar putea lua în considerare ridicarea interdicției de a furniza arme uneia din beligerante dacă Rusia continuă să vizeze interesele azere în Ucraina, a relatat duminică publicația azeră Caliber.Az, citând surse anonime, relatează Kyiv Independent.

Schimbarea de poziție vine în urma unei serii de atacuri rusești asupra infrastructurii energetice ucrainene legată de investiții ale Azerbaidjanului. În cel mai recent atac, în noaptea de 8 august, forțele ruse au lansat cinci drone Shahed asupra unui depozit de petrol al SOCAR din regiunea Odesa, provocând un incendiu și avariind o conductă. Patru angajați SOCAR au fost grav răniți, potrivit presei.

Atacul a marcat al doilea atac rusesc recent asupra unor instalații ucrainene legate de Azerbaidjan. La sfârșitul lunii iunie, forțele ruse au vizat o stație de distribuție a gazelor din apropierea orașului Orlivka, o parte cheie a conductei transbalcanice. Gazul azer a început să fie livrat în Ucraina în urma unui acord din 28 iulie.

Caliber.Az a relatat că forțele rusești au atacat „sistematic” instalațiile energetice azere din Ucraina în ultimele săptămâni, avertizând că astfel de acțiuni ar putea atrage după sine schimbarea politicii guvernului privind exporturile de arme către Kiev.

O posibilă repoziționare a Azerbaidjanului a fost subiectul unei convorbiri telefonice, duminică, între președintele Volodimir Zelenski și președintele azer Ilham Aliyev. Aceștia au condamnat atacurile și au discutat despre cooperarea energetică bilaterală.

„Acestea sunt atacuri deliberate nu doar asupra acestor instalații, ci și asupra cooperării noastre”, a declarat Zelenski după apel . „Președintele Aliyev m-a asigurat, și aceasta este și poziția Ucrainei, că vom continua cooperarea în ciuda oricăror provocări.”

Azerbaidjanul și Ucraina mențin legături strânse în domeniul energetic și comercial, Kievul importând petrol și gaze din această țară, în timp ce SOCAR și-a extins investițiile în infrastructura de energetică a Ucrainei.

Înainte de invazia la scară largă a Rusiei din februarie 2022, Baku a furnizat Ucrainei unele echipamente militare, inclusiv drone și vehicule blindate.

De la începutul războiului însă, Azerbaidjanul a aderat oficial la politica de a nu oferi ajutor letal niciuneia dintre părți, oferind în același timp asistență umanitară Ucrainei, cum ar fi echipamente energetice, ajutor financiar și sprijin pentru infrastructură, valoarea asistenței depășind 40 de milioane de dolari.