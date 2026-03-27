Dodon s-a întâlnit cu Ozerov. Conducerea PSRM se pregătește să lingă clanțele pe la Moscova

Liderul PSRM, Igor Dodon, anunță că a avut o întrevedere cu ambasadorul Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov, la care au participat și deputații socialiști Bogdan Țîrdea și Petru Burduja.

Potrivit lui Dodon, în cadrul discuțiilor au fost abordate subiecte ce țin de situația actuală și perspectivele relațiilor bilaterale dintre Republica Moldova și Federația Rusă.

Acesta a declarat că a reiterat poziția PSRM privind necesitatea relansării dialogului strategic cu Federația Rusă, inclusiv pe dimensiunea cooperării în sectorul energetic. În același timp, Dodon a afirmat că actuala guvernare ar bloca acest proces.

Totodată, liderul socialiștilor a menționat că, în contextul crizei energetice globale, care, potrivit prognozelor, ar putea duce la deficit de hidrocarburi și la creșterea semnificativă a prețurilor la resursele energetice, Federația Rusă ar rămâne un furnizor stabil de energie, la prețuri accesibile.

De asemenea, potrivit lui Dodon, în cadrul întrevederii au fost discutate și detalii privind o vizită a conducerii PSRM în Federația Rusă. Vizita ar avea drept scop desfășurarea unor consultări și negocieri pe platforma parlamentară și interpartinică.