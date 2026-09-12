Doi ani de reparații la un drum din Florești: copiii merg în continuare în pericol, în timp ce Bolea inaugurează un semafor

În timp ce un drum de 9 kilometri din raionul Florești este reparat de doi ani, iar copiii sunt nevoiți să circule zilnic în condiții periculoase spre școală, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a mers astăzi în nordul țării să inaugureze un semafor și un trotuar. Deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, și consilierul raional din Florești, Vrej Martirosian, îi cer ministrului ca, la întoarcerea spre capitală, să treacă prin Florești și să vadă situația de pe drumul G39.

„Astăzi, l-am văzut pe domnul Bolea, cu mare fast, în unul din raioanele de nord ale țării, participând la darea în exploatare a unui semafor inteligent și a 120 de metri de trotuar. Domnule Bolea, haideți ca, la întoarcerea spre Chișinău, să treceți prin raionul Florești, pe drumul G39, unde zilele trecute v-am chemat la audieri în Parlament. Mergeți acolo și vedeți cum copiii circulă în pericol pe aceste drumuri și unde oamenii își pun zi de zi viața în pericol”, a declarat Alexandr Berlinschii.

Pentru acea porțiune de drum de 9 km au fost alocate din bugetul de stat peste 140 de milioane de lei, iar reparația continuă de doi ani de zile.

Consilierul Partidului Nostru din Consiliul Raional Florești, Vrej Martirosian, a spus că a discutat cu mamele copiilor din localitățile afectate, care cer repararea în regim de urgență a drumului cel puțin până în satul Hîrtop.

„Săptămâna trecută toată țara a văzut cazul de la Hârtop, când copiii, în urma unui accident cu autobuzul școlar, s-au întors înapoi acasă. Am fost apelat de mamele acestor copii, care m-au rugat foarte mult să facem o adresare către domnul ministru Bolea, ca acest drum, pe cât posibil de urgent, să fie reparat măcar până la Hîrtop, pentru ca acești copii până la iarnă să poată circula în siguranță spre școală”, a declarat Martirosian.

Potrivit lui, „cererile oficiale și scrisorile stau și prind colb cu zilele pe rafturile ministerului”.

„Sperăm încă o dată și venim cu rugămintea ca, pe drumul de întoarcere de la Drochia, domnul Bolea să treacă pe la Florești, pe drumul G39, să vadă care este situația reală din teritoriu și să găsească o soluție de urgență, astfel încât acest drum, măcar până la Hîrtop, să fie reparat”, a declarat Vrej Martirosian.

Potrivit celor doi, solicitarea vizează în special localitățile Ghindești, Unchitești, Hîrtop, Cuhurești, Cernița și Coșernița.