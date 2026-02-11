Doi deputați din partidul lui Costiuc, în vizorul Procuraturii. Ar fi sustras un automobil de pe teritoriul unei parcări speciale

Deputații fracțiunii Partidului „Democrația Acasă”, Sergiu Stefanco și Ana Țurcan-Oboroc au intrat în vizorul Procuraturii după ce au pătruns pe teritoriul unei parcări speciale, de unde au sustras un automobil. Cazul a avut loc zilele trecute în Cahul.

Potrivit Poliției, pe 7 februarie, polițiștii au depistat în trafic un mijloc de transport anunțat în căutare de către un executor judecătoresc, în vederea asigurării executării silite. Ca urmare, autovehiculul a fost reținut și plasat la parcarea specială, conform prevederilor legale în vigoare.

„Astăzi, doi deputați din cadrul unui partid în Parlamentul Republicii Moldova ar fi pătruns neautorizat pe teritoriul parcării speciale, unul dintre ei urcând la volanul mașinii, pe care ulterior a restituit-o proprietarului”, precizează IGP.

Deși oamenii legii nu menționează despre cine este vorba, sursele Deschide.MD, precum și o postare oficială a Partidului „Democrația Acasă”, precizează că cei doi fac parte din formațiunea condusă de Vasile Costiuc.

Pe marginea acestor acțiuni, precizează oamenii legii, a fost întocmit un raport de autosesizare privind presupusele fapte ilegale ale deputaților, materialele urmând a fi expediate Procuraturii Cahul pentru examinare și adoptarea unei decizii în conformitate cu legislația.

„Reiterăm că respectarea strictă a cadrului normativ este obligatorie pentru toate persoanele, indiferent de funcția publică sau statutul deținut”, au conchis autoritățile.