Un mercenar condamnat anterior, observat la conflictul de la biserica din Dereneu

Tensiunile dintre cele două comunități ortodoxe din satul Dereneu, raionul Călărași, au escaladat la începutul lunii februarie și au generat un scandal intens pe rețelele sociale, unde situația a fost prezentată de unii internauți drept un caz de „persecuție religioasă” și „abuz al statului”.

Subiectul a fost amplificat de politicieni cunoscuți pentru mesaje favorabile Moscovei, iar la una dintre manifestații a fost observat și un bărbat condamnat anterior pentru mercenariat în estul Ucrainei.

Conflictul, care are la bază un litigiu privind dreptul de folosință asupra bisericii din localitate, a fost transformat rapid într-o temă de mobilizare emoțională. Pe Telegram și Facebook au circulat imagini cu arhiepiscopul Petru, de la Mitropolia Moldovei, oficiind slujba în curtea bisericii, în timp ce forțele de ordine asigurau ordinea publică în zonă.

Mesajele distribuite online au susținut că „Poliția blochează slujbele” sau că „statul confiscă biserici”, fiind invocat inclusiv un presupus „scenariu ucrainean”. Deputatul socialist Bogdan Țîrdea, prezent la fața locului, a declarat că preluarea bisericii de către Mitropolia Basarabiei ar fi „abuzivă”, în pofida faptului că în iunie 2025 Curtea Supremă de Justiție a decis definitiv că dreptul de folosință aparține acesteia.

Persoană condamnată pentru mercenariat, prezentă la manifestație

La slujba organizată în fața bisericii a fost văzut și Valeriu Chirca, condamnat anterior la cinci ani de închisoare cu suspendare pentru participare, în 2014, la conflictul armat din estul Ucrainei, în cadrul unei formațiuni a așa-numitei „Republici Populare Luhansk”.

Contactat de Ziarul de Gardă, Chirca a confirmat prezența sa la Dereneu: „Nimeni pe mine nu m-a invitat, eu am venit singur din propria inițiativă, deoarece oamenii care veneau la biserică nu puteau să intre în biserică și eu am hotărât să vin și să-i susțin un pic. Am aflat din internet. Am văzut problema și am văzut că iată, duminică o să fie slujba la biserică și am hotărât și am venit la slujbă. Eu permanent particip la manifestațiile care sunt pentru oameni. Eu nu împart în dreapta, stângă sau centru. Eu tot timpul o să vin în susținerea oamenilor”.

Numele său a mai fost asociat de-a lungul anilor cu diverse proteste și acțiuni de stradă, inclusiv cu manifestații politice unde au avut loc altercații.