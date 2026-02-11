Procuratura Anticorupție a contestat sentința în cazul lui Constantin Țuțu

Procuratura Anticorupție a contestat ieri, 10 februarie, la Curtea de Apel Centru sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, în cazul fostului deputat Constantin Țuțu.

Procurorii susțin că sentința este parțial neîntemeiată și cer ca Țuțu să fie recunoscut vinovat pentru îmbogățirea ilicită. De asemenea, acuzarea consideră că instanța de judecată i-a aplicat inculpatului pe episoadele de escrocherie și trafic de influență o pedeapsă prea blândă, ignorând criteriile generale de individualizare a pedepsei penale.

Procurorii mai solicită confiscarea bunurilor și mijloacelor bănești, în valoare totală de peste 3,5 milioane de lei și 20.000 de euro, deținute de Constantin Țuțu.

„Cu referire la netemeinicia sentinței în partea achitării inculpatului Constantin Țuțu pe capătul de învinuire privind comiterea infracțiunii de îmbogățire ilicită, acuzarea consideră că instanța de judecată a apreciat unilateral probele, bazându-se doar pe declarațiile unui martor, fără a le corobora cu alte probe administrate în cauză, fapt care a condus la pronunțarea unei sentințe de achitare.

Prin urmare, Procuratura Anticorupție a solicitat Curții de Apel Centru casarea parțială a sentinței Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, în partea achitării lui Constantin Țuțu de sub învinuirea de săvârșire a infracțiunii de îmbogățire ilicită, în partea individualizării pedepsei aplicate pentru infracțiunea de escrocherie și în partea confiscării speciale”, au declarat reprezentanții Procuraturii Anticorupție, cerând pronunțarea unei noi decizii prin care:

Constantin Țuțu să fie recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii de îmbogățire ilicită și să-i fie stabilită o pedeapsă de zece ani închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a exercita funcții publice și de demnitate publică pe un termen de zece ani;

Pentru infracțiunea de escrocherie, să-i fie stabilită o pedeapsă de nouă ani închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis și cu privarea de dreptul de a exercita funcții publice și de demnitate publică pe un termen de cinci ani;

pentru infracțiunea de trafic de influență, să-i fie stabilită o pedeapsă de cinci ani închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

Pentru concurs de infracțiuni, prin cumul parțial al pedepselor aplicate, s-a solicitat stabilirea unei pedepse definitive de 15 ani închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis și cu privarea de dreptul de a exercita funcții publice și de demnitate publică pe un termen de 15 ani.