Poetul Grigore Vieru, omagiat de Ziua Națională a Lecturii

Pe 14 februarie 2026, Muzeul Național al Literaturii Române va organiza un eveniment dedicat Zilei Naționale a Lecturii, marcând totodată 91 de ani de la nașterea scriitorului Grigore Vieru.

Cu această ocazie va fi lansată Ediția a IV-a a Programului Național de Promovare a Lecturii „Cartea Deschisă”, susținut de Ministerul Culturii și Ministerul Educației și Cercetării, sub patronajul Președintei Republicii Moldova. Programul urmărește stimularea interesului pentru lectură și sublinierea importanței cărții în educație și cultură.

Evenimentul va include vernisarea expoziției de fotografii „Scriitorii citesc, recitesc, recită”, care evidențiază lectura ca parte esențială a creației literare. Actorul Andrei Sochircă de la Teatrul Național „Eugène Ionesco” va susține un recital poetic din opera lui Grigore Vieru, iar poeți contemporani, precum Arcadie Suceveanu, Marcela Benea, Iulian Fruntașu și Emilian Galaicu-Păun, vor recita din propriile creații.

Programul artistic va fi completat de un recital muzical oferit de Centrul de Excelență în Educație Artistică „Ștefan Neaga” și Școala de Arte „Valeriu Poleakov”.

Evenimentul va avea loc sâmbătă, 14 februarie, începând cu ora 12:00, în Sala Galbenă a Muzeului Național al Literaturii Române.