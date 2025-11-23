Doi hoți, cu cagule și rucsac în spate, au spart cu o rangă metalică un schimb valutar din Florești

Un furt de proporții a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, 23 noiembrie, la un schimb valutar din Florești, unde persoane necunoscute au pătruns prin forțarea ușii de la intrare și au sustras o sumă mare de bani. O parte din aceasta fiind găsită ulterior împrăștiată în stradă, anunță oamenii legii.

„Noaptea trecută, în jurul orei 03:00, poliția a fost sesizată despre un furt de proporții dintr-un schimb valutar din Florești.

Sesizarea a parvenit din partea unei companii private de pază, responsabilă de paza sediului respectiv.

La fața locului, polițiștii au depistat dispariția unei sume mari de bani.

Conform primelor cercetări, safeul era descuiat în momentul pătrunderii în încăpere, ușa de la intrare fiind însă deteriorată cu o rangă metalică, depistată la fața locului.

Grupul operativ de documentare a întreprins toate cercetările de rigoare, o sumă mare de bani fiind depistată în stradă (într-un sac și un plic).

Primele investigații arată că este vorba despre doi bărbați, care aveau complici în comiterea infracțiunii.

Precizăm că respectiva sumă de bani a fost preluată, ieri, de la o filială din Bălți și depozitată la Florești.

La moment au loc acțiuni de investigație pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea făptașilor”, se arată într-un comunicat emis de oamenii legii.