Trump pune presiune pe Ucraina: Zelenski are șase zile să accepte planul de pace

Președintele american Donald Trump i-a dat un ultimatum lui Volodimir Zelenski: liderul ucrainean are șase zile să accepte planul de pace propus de Washington sau riscă să rămână fără armele SUA.

Termenul limită este joi, 27 noiembrie, de Ziua Recunoștinței americane.

„Zelenski va trebui să accepte planul meu de pace”, a declarat Trump în timpul unei întâlniri cu Zohran Mamdani. Președintele american a stabilit clar: dacă Ucraina nu acceptă planul până joi, riscă să rămână fără sprijinul militar al SUA, scrie agenția ANSA.

Adjunctul lui Trump, JD Vance, a vorbit în numele președintelui cu liderul de la Kiev. Mesajul a fost dur: Ucraina trebuie să aleagă între a accepta planul de pace sau a continua singură, fără armele americane.

Reacția lui Putin

De la Moscova, Vladimir Putin a declarat că Rusia se află „în camera de control” a proiectului de 28 de puncte. „Planul poate servi drept bază pentru încheierea conflictului”, a anunțat Putin.

Liderul de la Kremlin a lansat însă și o amenințare: „Dacă Kievul nu îl acceptă, vom cuceri mai mult teritoriu ucrainean”.

Putin a arătat că Moscova cunoaște deja detaliile planului american. Rusia pare pregătită să accepte propunerea lui Trump, ceea ce pune și mai multă presiune pe Zelenski.

Concesii teritoriale

Planul american presupune concesii teritoriale importante din partea Ucrainei. Trump a fost direct când a vorbit despre teritoriile pe care Kievul ar trebui să le cedeze Rusiei.

„Probabil că le va pierde oricum, într-o perioadă scurtă de timp”, a spus Trump pentru Fox News. Președintele american consideră că Ucraina nu poate recupera teritoriile ocupate de Rusia.

Trump a mai declarat că nu intenționează să ridice sancțiunile împotriva Rusiei. Aceasta este singura concesie pe care o face Kievului și Uniunii Europene.

Zelenski, la răscruce

Zelenski le-a transmis ucrainenilor că țara se află la răscruce. „Ne aflăm într-unul dintre cele mai dificile momente din istoria noastră”, a spus liderul ucrainean.

„Ucraina se poate confrunta acum cu o alegere foarte dificilă„, a adăugat Zelenski. Alegerea este clară: să accepte ultimatumul lui Trump sau să continue fără armele americane.

Zelenski nu a vorbit direct cu Trump. Discuțiile au fost purtate prin JD Vance, adjunctul președintelui american.

Europa, luată prin surprindere. Macron, Starmer și Merz l-au sunat pe Zelenski

Mișcarea lui Trump a luat din nou Europa prin surprindere. Liderii europeni se întrunesc la summitul G20 de la Johannesburg pentru a pregăti un contraplan.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa, vor „testa” ceilalți parteneri pentru a evalua reacțiile la planul american.

Emmanuel Macron, Keir Starmer și Friedrich Merz l-au sunat pe Zelensky înainte de summit. Cei trei lideri au subliniat necesitatea unei „păci demne” și a „protejării intereselor UE și Kievului”.

Comentariile diplomatice europene despre planul lui Trump sunt dure. Surse diplomatice spun că planul „pare că a fost scris de un rus” sau că este „rușinos”.

Unii folosesc comparații extreme: „Este practic Squid Game” sau „Ne confruntăm cu un viol pentru care trebuie chiar să plătim”.

Sunt însă și voci care vor să dea o șansă planului. „Este un proiect pragmatic”, spun unii diplomați europeni.

Mișcarea lui Trump face parte dintr-o strategie care a început cu summitul cu Putin de la Anchorage. Trump a continuat cu întâlnirea eșuată de la Budapesta și a menținut deschis un canal de comunicare cu Kremlinul.

La a treia încercare, Trump și-a schimbat tactica. Nu s-a expus personal la început, concentrându-se pe o nouă întâlnire cu Putin. A lucrat în culise, trimițându-l pe Steve Witkoff, omul său de încredere.

Witkoff este cel care a stat în spatele fazei cruciale de pregătire a păcii pentru Gaza. Acum, același om lucrează la planul de pace pentru Ucraina.

Poziția europeană

Liderii europeni nu au respins categoric planul lui Trump. Ei au salutat „eforturile” SUA prin promovarea punctelor referitoare la „garanțiile de securitate” pentru Kiev.

Pentru cei trei lideri europeni – Macron, Starmer și Merz – linia frontului trebuie să fie un „punct de plecare” și nu punctul final al negocierilor.

„Vom lua în considerare orice propunere realistă”, a repetat Zelenski. Cancelarul german acționează ca un constructor de punți. El a vorbit cu Trump și cu Giorgia Meloni.

Ultimul apel

Seara, von der Leyen și Costa l-au sunat pe Zelenski. „Suntem de partea ta, nimic nu va fi decis fără Kiev”, i-au spus cei doi lideri europeni.

Riscul este că aceasta nu este o promisiune, ci doar îmbrățișarea aliaților în cea mai întunecată oră. Ucraina are șase zile să decidă soarta sa.