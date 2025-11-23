Statele candidate la UE accelerează economic. Moldova rămâne în coada clasamentului

Săptămâna aceasta Comisia Europeană a publicat previziunile privind evoluția economiei în acest an și până în 2027, atât pentru statele membre ale UE, cât şi pentru cele nouă state candidate la aderare.

Potrivit estimărilor în acest an „creșterea economică va ajunge la 1,6% și se va consolida la 3,7% în 2027, susținută de o creștere robustă a consumului privat și de cheltuielile din cadrul Facilității de Reformă și Creștere”.

„Activitatea economică și-a revenit în prima jumătate a anului 2025, susținută de o creștere puternică a investițiilor private, în timp ce compensațiile pentru energie din primul trimestru al anului 2025 au contribuit la atenuarea impactului creșterilor prețurilor la energie asupra consumului privat”, spune Comisia în previziunile sale economice pentru Republica Moldova.

Prognozele Comisiei Europene arată însă că evoluţia economiei Republicii Moldova este încă departe de media regiunii.

De exemplu Georgia rămâne vedetă între cele nouă state-candidate la aderare la Uniunea Europeană cu o creştere de 9,4% în 2024 şi o estimare de 7,3% în 2025, ca ritmul să scadă la 5% în 2027.

Turcia, cea mai mare economie dintre statele candidate, ar urma să înregistreze în acest an creştere de 3,4%.

O altă economie din regiune aşteptată să afişeze în continuare o creştere solidă este cea a Albaniei – 3,6%, iar Muntenegru, ţară din acest grup cu cele mai mari şanse de aderare la UE în următorii doi ani – va înregistra o creştere de 3%.

În acelaşi timp, pentru Republica Moldova, Ucraina şi Bosnia şi Herţegovina prognoza este de 1,6-1,8%. Previziunile Comisiei Europene arată că ritmul de creştere economică al Republicii Moldova va ajunge la media regiunii abia în anul 2027, când ar urma să constituie 3,7%.

De notat că premierul Alexandru Munteanu este mult mai optimist în prognoze şi a anunţat într-un discurs susţinut în cadrul European Business Summit, că economia Republicii Moldova accelerează, iar Planul de Creștere finanţat de UE va stimula ritmul de creștere economică astfel încă să ajungă „până la 7% până în 2028”.