Doina Gherman este președinta PAS în Parlament

Doina Gherman a fost aleasă președinta fracțiunii PAS în noul Parlament. În funcția de vicepreședinți ai fracțiunii au fost desemnați Veronica Roșca, Lilian Carp și Igor Groza. Igor Chiriac va ocupa poziția de secretar al fracțiunii.

„Stimați colegi, permiteți-mi să le mulțumesc tuturor moldovenilor, tuturor oamenilor care au mers la vot în acest scrutin electoral, atât acasă, cât și peste tot în lume. Dragi moldoveni, ați fost uniți, curajoși și demni atunci când a trebuit să apărați țara de primejdii. Cred cu tărie că tot așa vom rămâne și de acum înainte, pentru că avem foarte mult de lucru, iar dezvoltarea Republicii Moldova este o muncă de echipă”, a declarat Gherman.

Totodată, Gherman a subliniat că Legislatura a 11-a s-a încheiat cu declarația privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, iar astăzi, „la începutul noii legislaturi, se poate spune cu certitudine că Parlamentul de legislatura a 12-a va fi Parlamentul aderării la Uniunea Europeană”.

„Moldova noastră a mers departe în acești ani. Acum este momentul să mergem până la capăt. Suntem conștienți și extrem de recunoscători pentru încrederea acordată de cetățeni prin votul liber exprimat la alegerile din 28 septembrie 2025.

Aderarea la Uniunea Europeană este proiectul de țară al întregii societăți, menit să asigure pacea, prosperitatea și consolidarea democrației. Ne angajăm să acționăm cu responsabilitate și fermitate pentru atingerea acestui obiectiv național. Înțelegem că acest drum presupune eforturi și reforme profunde, complicate, dar este singura cale care garantează un viitor sigur și prosper pentru Republica Moldova. Fiecare decizie pe care o vom lua în această legislatură trebuie să aducă țara mai aproape de Uniunea Europeană.

Stimați colegi, dragi cetățeni, în numele fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate, vă asigur de unitatea, voința și determinarea noastră de a face ca Republica Moldova să fie pregătită să devină stat membru al Uniunii Europene până la finalul acestei legislaturi. Vă mulțumesc”, a declarat Doina Gherman la tribuna Parlamentului.

Parlamentul de legislatura a XII-a s-a convocat, pe 22 octombrie 2025, în ședința de constituire. Întrunirea a fost prezidată de decana supleantă de vârstă din noua componență a Parlamentului, Zinaida Greceanîi, după ce Vladimir Voronin a refuzat să o conducă.

„Vă doresc înțelepciune tuturor. Nu uitați că trebuie să aveți respect față de oamenii din țară și față de ceea ce facem noi aici”, a declarat Greceanîi, în aplauzele parțiale ale sălii.