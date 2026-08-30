Doliu la Ministerul Justiției: Al doilea moldovean înecat în Bulgaria era angajat al instituției. „Un tânăr educat, dedicat și responsabil”

Gheorghe Gheorghița este al doilea moldovean care și-a pierdut viața în tragedia produsă pe litoralul Bulgariei, în apropiere de Ahtopol. Tânărul era angajat al Ministerului Justiției, iar instituția a confirmat decesul și a transmis un mesaj de condoleanțe familiei.

„Ministerul Justiției anunță cu profundă tristețe și durere pierderea prematură și tragică a colegului nostru Gheorghe Gheorghița.

Vestea despre plecarea sa timpurie ne lasă fără cuvinte și aduce un gol imens în inimile noastre.

Gheorghe a început cariera profesională în Direcția elaborare acte normative din toamna anului 2023 și a realizat o ascensiune profesională impresionantă, cu multe proiecte promovate cu succes. L-am cunoscut ca pe un tânăr educat, dedicat și cu o atitudine responsabilă. Va rămâne în amintirea noastră prin energia, bunătatea, căldura și chipul său luminos.

În aceste momente extrem de dificile, transmitem cele mai sincere condolențe și întreaga noastră compasiune familiei îndurerate, rudelor, prietenilor și colegilor.

Echipa Ministerului este alături cu gândul și cu sufletul.

Dumnezeu să îl odihnească în pace”, se arată într-un mesaj de condoleanțe.