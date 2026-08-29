Un nou avertisment de la Moscova privind Transnistria: Vom reacționa fără întârziere

Moscova transmite un nou avertisment în legătură cu situația din regiunea transnistreană. Adjunctul ministrului rus de Externe, Mihail Galuzin, susține că Federația Rusă ar urma să reacționeze „hotărât și fără întârziere” în eventualitatea unei agravări a situației din stânga Nistrului.

Chișinăul a respins anterior asemenea declarații și insistă că soluționarea conflictului transnistrean trebuie să aibă loc exclusiv pe cale pașnică și cu respectarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Declarațiile oficialului rus au fost făcute într-un interviu pentru agenția RIA Novosti, publicat sâmbătă, 29 august.

„Subliniem din nou: Federația Rusă garantează o protecție sigură cetățenilor săi și compatrioților aflați în Transnistria. Nimeni nu trebuie să aibă nici cea mai mică îndoială că, în cazul agravării situației, vom reacționa hotărât și fără întârziere”, a declarat Galuzin.

Potrivit diplomatului rus, chiar dacă autoritățile de la Chișinău dau asigurări că susțin o reglementare pașnică a conflictului transnistrean, Moscova consideră că riscul unei escaladări nu ar trebui exclus.

Nu este prima declarație de acest fel făcută recent de Galuzin. La 10 august, într-un interviu pentru agenția TASS, adjunctul ministrului rus de Externe afirma că Moscova ar considera eventuale „provocări armate” ale Kievului și Chișinăului împotriva regiunii transnistrene drept un atac asupra Federației Ruse.

Oficialul rus preciza atunci că Moscova consideră redusă probabilitatea unui asemenea scenariu, dar susținea că acesta nu poate fi exclus în totalitate.

Noul avertisment al Moscovei apare și pe fundalul pregătirilor pentru alegerile în Duma de Stat a Federației Ruse, programate pentru 18-20 septembrie 2026.

Liderul nerecunoscut de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a anunțat pe 28 august că în regiunea transnistreană ar urma să fie deschise 17 secții de votare pentru scrutinul rus.

Autoritățile constituționale de la Chișinău se opun organizării secțiilor de votare în stânga Nistrului fără acordul Republicii Moldova.

Biroul politici de reintegrare a declarat că deschiderea unor asemenea secții fără consimțământul autorităților constituționale este ilegală și contravine principiilor suveranității și integrității teritoriale ale Republicii Moldova.

Instituția a mai atras atenția că, în condițiile în care regiunea nu se află sub controlul efectiv al autorităților constituționale, nu pot fi garantate măsurile necesare de securitate și nici reflectarea liberă a procesului electoral de către reprezentanții presei.

Autoritățile Republicii Moldova au reacționat și anterior la declarațiile oficialilor ruși privind necesitatea „protejării” cetățenilor Federației Ruse care locuiesc în regiunea transnistreană.

În aprilie, Biroul politici de reintegrare califica asemenea afirmații drept „inacceptabile și regretabile” și sublinia că autoritățile de la Chișinău urmăresc reintegrarea țării exclusiv prin mijloace pașnice și în interiorul frontierelor Republicii Moldova recunoscute internațional.

Totodată, instituția atrăgea atenția asupra problemelor privind respectarea drepturilor omului în stânga Nistrului și preciza că aproximativ 360.000 de locuitori ai regiunii dețin cetățenia Republicii Moldova.

Declarațiile Moscovei sunt făcute în condițiile în care Federația Rusă continuă să mențină militari pe teritoriul Republicii Moldova.

În regiunea transnistreană se află Grupul Operativ al Trupelor Ruse (GOTR), al cărui efectiv este estimat de autoritățile de la Chișinău la aproximativ 1.500-1.700 de militari.

Tot în stânga Nistrului se află depozitul de muniții de la Cobasna, unde, potrivit estimărilor, sunt păstrate aproximativ 14.000 de tone de muniții.

La Summitul OSCE de la Istanbul din 1999, Federația Rusă și-a asumat angajamentul de a-și retrage trupele și armamentul de pe teritoriul Republicii Moldova până la sfârșitul anului 2002. Acest angajament nu a fost îndeplinit.

Noul mesaj al Moscovei apare într-o perioadă în care Chișinăul promovează măsuri de reintegrare economică a regiunii transnistrene, inclusiv eliminarea treptată a unor facilități fiscale acordate anterior agenților economici din stânga Nistrului.