Rusia vrea 16 secții de vot în Transnistria fără acordul Chișinăului: Reacția MAE

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) condamnă intenția Federației Ruse de a deschide 16 secții de votare în regiunea transnistreană pentru alegerile parlamentare din septembrie, fără acordul autorităților constituționale de la Chișinău. Diplomația moldovenească califică această acțiune drept „inacceptabilă” și o încălcare a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova.

Potrivit MAE, R. Moldova recunoaște dreptul cetățenilor străini aflați pe teritoriul țării de a participa la alegerile organizate de statele ai căror cetățeni sunt. Totuși, asemenea procese electorale trebuie organizate cu respectarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova și coordonate în prealabil cu autoritățile constituționale de la Chișinău.

În cazul alegerilor pentru Duma de Stat a Federației Ruse din 20 septembrie 2026, Ambasada Rusiei a coordonat cu autoritățile moldovenești deschiderea unei singure secții de votare, la Chișinău.

„În aceste condiții, intenția Federației Ruse de a deschide suplimentar 16 secții de votare în regiunea transnistreană, fără acordul autorităților constituționale ale Republicii Moldova, este inacceptabilă și reprezintă o încălcare a suveranității și integrității teritoriale a țării”, se arată în reacția MAE.

Poziția Ministerului vine după ce administrația separatistă de la Tiraspol a anunțat că în regiunea transnistreană urmează să fie organizate alegerile pentru Duma de Stat.

Liderul separatist Vadim Krasnoselski a declarat că în regiune ar urma să fie deschise 17 secții de votare.

„Întotdeauna organizăm aceste alegeri, le vom desfășura și în acest an”, a declarat Krasnoselski, citat de agenția rusă TASS.

Acesta a mai afirmat că instituțiile responsabile de organizarea scrutinului activează deja și că sunt create condițiile necesare pentru desfășurarea alegerilor.