Premierul Poloniei avertizează: Rusia ar putea provoca NATO în următoarele luni

Premierul polonez Donald Tusk a avertizat că Rusia ar putea escalada războiul din Ucraina şi provoca NATO, postând sâmbătă pe platforma X după o discuţie cu secretarul general al NATO Mark Rutte că „escaladarea din partea Rusiei avansează”.

„Cum am avertizat deja, escaladarea din partea Rusiei avansează”, a postat Tusk. Următoarele şase luni vor fi decisive, a spus el.

„Nu trebuie să excludem provocări din partea Rusiei împotriva unuia dintre membrii NATO”, a adăugat premierul polonez.

O vizită a directorului CIA John Ratcliffe la Moscova, miercuri, a alimentat speculaţiile în toată lumea.

Media americane au relatat că Ratcliffe a avertizat Rusia împotriva atacării unuia dintre statele membre NATO. Întrebat despre aceste relatări, Kremlinul a negat şi a acuzat Occidentul.

Polonia este unul dintre cei mai importanţi susţinători politici şi militari ai Ucrainei, care a fost invadată de Rusia. Ţara se simte de asemenea ameninţată de Moscova şi îşi sporeşte masiv cheltuielile militare, notează dpa.

Cum ar arăta un atac al Rusiei contra NATO

După ce armata rusă s-a împotmolit în Ucraina, Moscova și-a intensificat atacurile hibride contra Occidentului și au apărut tot mai multe semne că Rusia vrea să testeze apărarea alianței pe flancul estic al NATO. Letonia, Lituania și Estonia au intrat în vizorul Kremlinului, fiind state ex-sovietice care au ajuns să simbolizeze expansiunea democrației occidentale de după sfârșitul Războiului Rece.

Directorul CIA, John Ratcliffe, a zburat recent la Moscova ca să îl avertizeze pe Vladimir Putin să nu atace membrii alianței NATO – un plan care pare tot mai mult că ar fi pe placul președintelui rus, potrivit unor rapoarte recent dezvăluite ale serviciilor de informații.

Implicarea Rusiei este suspectată în mai multe incidente din Europa, inclusiv în exploziile de la fabricile de armament din Italia și Bulgaria, tentativa de asasinat împotriva directorului unei companii germane din industria de apărare și atacul cu dronă asupra unui avion cargo ucrainean la aeroportul din Leipzig, care a eșuat doar din cauză că detonatorul s-a defectat.

Statele Unite au avertizat Polonia în luna iulie despre o potențială incursiune a Rusiei, care ar putea avea loc în următoarele luni, potrivit The Telegraph. Obiectivul principal al lui Ratcliffe la Moscova a fost să avertizeze Moscova împotriva „oricărei acțiuni de intensificare a tensiunilor cu statele baltice”.