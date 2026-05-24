Recitaluri, ateliere și proiecții digitale la Muzeul de Istorie a Orașului Chișinău

Muzeul de Istorie a Orașului Chișinău a găzduit un program cultural dedicat Zilei Internaționale a Muzeelor, marcată sâmbătă în capitală. Potrivit Primăriei Chișinău, programul a inclus recitaluri muzicale, ateliere de creație, o festivitate de premiere și o proiecție digitală pe fațada Turnului de Apă, transmite IPN.

Municipalitatea menționează că în cadrul evenimentului au avut loc recitaluri susținute de elevii școlilor de arte, evoluția Corului mixt al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, precum și ateliere de creație pentru copii. Activități au fost organizate de Regia „Autosalubritate”, Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”, Școala de Arte „Alexei Șciusev” și artista Iraida Ciobanu.

În cadrul evenimentului a avut loc și festivitatea de decernare a premiilor Concursului „Arta și mitopoetica orașului”, ajuns la cea de-a VII-a ediție. Competiția este dedicată elevilor și studenților din instituțiile de învățământ cu profil artistic, care au valorificat prin desen patrimoniul arhitectural al municipiului Chișinău.

Seara, Muzeul de Istorie a Orașului Chișinău s-a transformat într-un spațiu al muzicii și luminilor, cu o petrecere în aer liber. Totodată, fațada Turnului de Apă a fost animată prin spectacolul vizual „Orașul meu”, o proiecție digitală semnată de artistul Mari Iurskaya.