Cine sunt fanii lui Max Korzh, cei care au umplut Arena Națională și au strigat: „Bucharest, Ucraina!”

Concertul cântărețului Max Korzh din Belarus a fost pus la încercare sâmbătă, când pe internet a circulat un videoclip care susținea că fanii săi, români, ucraineni și tineri din mai multe țări Europa de Est, devastează Bucureștiul. A fost o minciună.

Dar de ce ar vrea cineva care are capacitatea de a orchestra o campanie online să compromită concertul unui rapper belarus de 37 de ani? Poate pentru că muzica sa apolitică, dar angajantă, a devenit un simbol al rezistenței în fața dictaturii din Belarus, din Rusia și un fel ca tinerii să-și declare nemulțumirea față de lucrurile care nu merg, în general, în societatea de astăzi. Cine sunt acești tineri, cu care am stat de vorbă la București?

Sâmbătă, la ora 14, cu șapte ore înainte de concert, 1.000 de tineri erau la Piața Iancului, în estul Capitalei României. De aici și până la Arena Națională se va mărșălui.

Sunt flancați de jandarmi, inclusiv călare, iar de sus sunt urmăriți de un elicopter al Poliției Române, pe care fanii l-au întâmpinat cu urale. Pe traseu se scandează „Buharest”, „Max Korzh” și „Ucraina”.

Din când, tinerii în când se opresc pentru coregrafie. După cam o oră și ceva, ajung la culoarul de acces care merge spre stadion. Sunt întâmpinați de alți fani care au venit direct. Pe străzile din jur se aud doar limbi străine, în principal rusă, dar și germană și românește, ultima mai degrabă de la basarabeni. Pe peretele unei clădiri de lângă strada transformată în culoar e un banner cu Korzh pe care scrie „SOLD OUT”.

Vania, Ucraina: „Este artistul meu preferat, pot să spun că-l iubesc!”

Fanii fac coadă pentru a se poza, din poarta unei case bătrânești care are în curte o Dacie 1300 ruginită, cu imaginea idolului de pe clădire. Lângă se vând tricouri cu Korzh din portbagajul unei mașini care are muzica lui dată din difuzoare.

Vania a venit din Ucraina. E primul concert al lui Max Korzh la care vine. Pe artist îl urmărește de cinci ani, de când era mic. Ne povestește că în Ucraina este foarte popular. Cu tot cu cazare, transport și bilet, Vania a dat cam 1000 de dolari ca să-l vadă pe Korzh live. „Este artistul meu preferat, pot să spun că-l iubesc!”

Popularitatea lui Korzh este uriașă în Belarus, Rusia, Ucraina, Polonia, Finlanda, Lituania, Letonia, Estonia, Germania, Kazahstan sau Cehia.

O felie a succesului său vine din faptul că abordează în muzica sa teme foarte comune pentru noile generații din țările slave: înstrăinarea, autocrația și apăsarea la nivelul societății.

La muzica lui rezonează tinerii din societăți în care libertatea a fost sau este problematică, în care viitorul a fost întotdeauna incert și plin de anxietăți.

Victor, Republica Moldova: „Am auzit de el când eram mic”

Victor, venit din Republica Moldova, l-a descoperit pe Korzh prin prietenii săi. Și acolo, artistul este foarte popular. A venit la concert cu mai mulți prieteni. A scos din buzunar 250 de euro, cu tot cu bilet și combustibil, pentru spectacol. Spune că îl ascultă pe Korzh pentru că artistul spune tinerilor să fie ei înșiși.

Începând cu ora 16, oamenii, sub coordonarea jandarmilor și organizatorilor, au început să intre pe stadion. Sunt mai multe culoare de acces, iar oamenii intră în grupuri, în funcție de cum sunt îndrumați de jandarmi.

Alexandra, venită din Germania: „Îl ascult pe Korzh din adolescență”

La coada de pe cealaltă parte a stadionului, cea cu Piața Ilie Ilașcu, o găsim pe Alexandra. E tot din Republica Moldova, dar este stabilită în Germania. „Îl ascult pe Korzh din adolescență”, spune ea.

Alexandra a venit împreună cu o prietenă, iar partea ei de cheltuială a ajuns pe la 250 de euro, cu tot cu cazare și transport.

Pe culoarul de acces, care e cât o stradă, apar spontan tot felul de coregrafii. Ba se cântă refrenuri de-ale artistului, ba se scandează „Ucraina”, ba chiar un mesaj anti-Putin, care s-a auzit și pe străzile din Centrul Vechi serile trecute.

Pe ici, pe colo, mai apar oameni care încearcă să păcălească așteptarea și să forțeze intrarea, dar sunt pescuiți rapid de jandarmi, care îi trimit la capătul culoarului.

La intrarea pe stadion e o furgonetă cu ecran pe care rulează același mesaj, în rusă și în engleză, legat de folosirea materialelor pirotehnice, care este strict interzisă și poate duce la răspundere în fața legii. Mesajul, în aceleași limbi, începe să se audă și în difuzoarele stadionului atunci când ora de începere a spectacolului se apropie.

Ruslana din Republica Moldova: „Indiferent ce s-ar întâmpla, trebuie să mergi mereu înainte”

Veronica este din Mariupol, dar stă în Olanda de câțiva ani. Mariupol a fost ocupat de către ruși, după invazia Ucrainei.

Pe Korzh îl ascultă de la zece ani. A venit împreună cu doi prieteni.

Ruslana, din Republica Moldova, ne-a spus că îl ascultă pe Korzh pentru că rezonează cu mesajul pe care îl transmite.

„E primul concert la care vin. Îl ascult de mai mulți ani. Îmi place că el, prin stilul lui de muzică care e pentru tineri îți transmite că indiferent ce s-ar întâmpla, trebuie să mergi mereu înainte. Poți depăși mereu toate problemele”, ne-a spus ea.