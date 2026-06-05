Avocatul Marinei Tauber, după verdict: Nu i-aș recomanda să revină în Moldova

Avocatul deputatei Marina Tauber, Sergiu Moraru, susține că decizia Curții de Apel de a menține sentința de condamnare a clientei sale era una previzibilă și anunță că aceasta va fi contestată la Curtea Supremă de Justiție.

„Decizia era previzibilă”, a declarat Moraru, precizând că apărarea va utiliza toate căile legale pentru a ataca hotărârea instanței.

Întrebat unde se află în prezent Marina Tauber, avocatul a afirmat că nu deține astfel de informații.

„Nu cunosc aceste detalii”, a spus Sergiu Moraru.

Totodată, avocatul a declarat că, dacă i s-ar cere o recomandare, nu i-ar sugera deputatei să revină în Republica Moldova.

„Dacă ar fi să mă întrebe pe mine ce să facă, eu nu i-aș sugera să vină în țară”, a adăugat acesta.

Marina Tauber a fost condamnată la 7 ani și 6 luni de închisoare într-un dosar penal privind finanțarea ilegală a fostului Partid „Șor”. Decizia a fost menținută de Curtea de Apel Chișinău, însă poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție.

La scurt timp, fugarul Ilan Șor a criticat decizia Curții de Apel Chișinău privind menținerea condamnării fostei deputate Marina Tauber, calificând hotărârea drept un act de persecuție politică.