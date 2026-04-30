Dosarul „Kuliok” se împotmolește: Câte complete de judecători au fost schimbate în patru ani

Soarta dosarului „Kuliok”, în care fostul președinte Igor Dodon este judecat pentru luare de mită, rămâne incertă. Curtea Supremă de Justiție nu a desemnat deocamdată judecătorul care îl va înlocui pe Ghenadie Eremciuc în completul de magistrați. Dosarul urmează să fie distribuit aleatoriu printr-un program special. Consiliul Superior al Magistraturii susține că decizia examinării dosarului sau reluarea de la zero va fi luată doar de noul complet.

Dosarul „Kuliok” a ajuns pe masa magistraților de la Curtea Supremă de Justiție în octombrie 2022. De atunci și până acum, completul de magistrați s-a modificat de cel puțin șapte ori, însă examinarea procesului nu a fost afectată. Inițial, dosarul a fost distribuit judecătorilor Anatolie Țurcan, Vladimir Timofti și Ghenadie Plămădeală.

În martie 2023, Vladimir Timofti a demisionat și a fost înlocuit de Nadejda Toma, care la rândul ei a depus o cerere de abținere, fără a preciza motivul exact. În mai 2023, dosarul este distribuit completului format din Ion Guzun, Boris Talpă și Sergiu Daguța. Toți trei au depus cerere de abținere din motiv că au participat anterior la examinarea cererii de prelungire a măsurii preventive în privința inculpatului Igor Dodon.

Astfel, s-a creat cel de-al patrulea complet format din magistrații Ghenadie Eremciu, Ion Malanciuc și Viorica Puică. În septembrie 2025, Viorica Puică a demisionat din funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție și a fost numită judecătoare la Curtea Constituțională. Ea a fost înlocuită de magistratul Anatolie Țurcan, care, ulterior, a demisionat din cauza că nu a trecut de comisia de evaluare.

Dosarul rămâne la aceiași etapă, iar judecătorilor Ghenadie Eremciuc și Ion Malanciuc se alătură Stella Bleșceaga. Până în luna iunie 2025, dosarul „Kuliok”, în care Igor Dodon are statut de învinuit, a fost examinat de Ghenadie Eremciuc, Ion Malanciu și Stella Bleșceaga, președintele completului. Ion Malanciuc a fost numit judecător al Curții Constituţionale, iar timp de cinci luni, ședințele au fost puse pe pauză. Malanciuc a fost înlocuit cu magistratul Vladislav Gribincea, iar dosarul a fost reluat de la zero.

În aprilie 2026, completul care judecă dosarul „Kuliok” pierde din nou un judecător – Ghenadie Eremciuc. Deocamdată completul de judecători rămâne necompletat.

Judecătorul raportor din dosarul „Kuliok” și-a încetat activitatea pe 27 aprilie. Consiliul Superior al Magistraturii a acceptat întreruperea transferului acestuia în această instanță, iar dosarul nu a fost repartizat altui magistrat.

„Curtea Supremă de Justiție a anunțat că dosarul „Kuliok” va fi distribuit unui alt judecător raportor prin intermediul Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor, în mod automat și aleatoriu, în cel mai scurt timp. Instituția a mai precizat că înlocuirea unui judecător din complet nu atrage în mod automat reluarea examinării cauzei de la zero. Totuși, conducerea CSM spune că noul complet de judecată va lua decizia finală cu privire la soarta dosarului”, relatează jurnalista Angelica Ungureanu.

Potrivit CSM, Ghenadie Eremciuc a refuzat să-i fie prelungit transferul temporar de la Judecătoria Bălți la Curtea Supremă de Justiție, invocând presiuni din cauza mai multor proceduri disciplinare intentate împotriva lui. A și fost sancționat cu mustrare.

„Acea cauză disciplinară vizează o prelucrare neautorizată a unui teren. Consiliul a aplicat o sancțiune disciplinară. Alt caz este în procedură la moment. Este o sesizare disciplinară făcută de un membru CSM prin care sunt invocate anumite abateri admise de acest judecător în examinarea cauzelor legate de starea de ebrietate la volan”, a declarat președintele CSM, Sergiu Caraman.

Următoare ședință de judecată în dosarul „Kuliok” e pe 6 mai. Până astăzi procurorii și avocații nu au fost anunțați despre o schimbare în completul de judecată.

„Domnul Dodon are un dosar penal. El are niște acuzații formulate de stat față de el și el trebuie să se apere. Credeți-mă, pentru o persoană, oricine ar fi ea astăzi, să se afle în proceduri penale de durată, nu este un lucru plăcut”, a menționat avocatului lui Igor Dodon, Petru Balan.

Unii experți cred că, odată cu schimbarea judecătorului raportor din complet, este necesară reluarea dosarului de la zero. Orice schimbare a completului de judecată influențează și termenul de examinarea a dosarului.

„Judecătorul nemijlocit trebuie să analizeze fiecare probă în dosar, deci, el nu poate din auzite să-și facă o concluzie, mai cu seamă care va fi transpusă într-o sentință și care trebuie să fie motivată. Aceste plecări din sistem, transferuri, încetări ale transferurilor, ele toate sunt efectul imediat al acelor mecanisme pe care guvernarea a înțeles mai bine să le aplice în sensul de a nu trena, tergiversa dosarele. Uite că se întâmplă exact invers”, a declarat expertul WatchDog, Alexandru Bot.

Igor Dodon este judecat că ar fi pretins și acceptat de la Vladimir Plahotniuc de la 600.000 și până la un milion de dolari pentru a promova interesele Partidului Democrat din Moldova. Dodon pledează nevinovat și riscă până la 20 de ani de închisoare.