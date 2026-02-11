Dosarul „Kuliok” // Vlad Plahotniuc nu s-a prezentat la CSJ pentru a depune mărturii împotriva lui Dodon

Fostul președinte al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, a refuzat să se prezinte la Curtea Supremă de Justiție, unde astăzi urma să aibă loc o nouă ședință în dosarul „Kuliok”.

În debutul ședinței, magistrații CSJ au menționat că au primit un răspuns scris de la Plahotniuc, în care acesta anunță că are programată pentru joi, 12 februarie, o ședință de judecată la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, și are nevoie de timp pentru a se pregăti.

Totodată, oligarhul a anunțat magistrații că este disponibil să se prezinte „peste 2-3 săptămâni”.

De menționat că fostul președinte al R. Moldova, Igor Dodon, este acuzat de trădare de patrie, corupere pasivă, îmbogățire ilicită și acceptarea finanțării partidului de către un grup criminal organizat. Procurorii susțin că Dodon ar fi solicitat peste un milion de dolari de la Vlad Plahotniuc pentru promovarea intereselor politice ale PDM.

Dacă va fi găsit vinovat, fostul președinte riscă până la 20 de ani de închisoare.