Dosarul pentru conducere fără permis al președintelui Federației de Polo pe Apă din Republica Moldova, tergiversat timp de patru ani în instanța din România

Președintele Federației de Polo pe Apă din Republica Moldova, Veaceslav Baicev, a fost condamnat la plata unei amenzi penale de 6.000 de lei, în România, pentru conducerea unui vehicul fără permis. Judecătoria Brăila a pronunțat sentința pe 8 decembrie, scrie debraila.ro.

Potrivit informațiilor obținute în exclusivitate de publicația brăileană, Baicev a fost prins de polițiștii rutieri în timp ce conducea un autoturism, deși avea permisul suspendat. Acesta fusese tras pe dreapta, pe raza unei localități, pentru că a circulat cu viteza de 88 km/h, peste limita legală de 50 km/h.

Surse judiciare au explicat pentru DEBRAILA.ro că fapta a fost comisă în aprilie 2021, însă procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Brăila au trimis dosarul în instanță abia la începutul acestui an.

„Trebuie luat în considerare şi intervalul de timp care a trecut de la momentul săvârşirii infracţiunii şi până la intervenirea soluţiei de condamnare, respectiv aproximativ 5 ani, perioadă de timp care este de natură să estompeze gravitatea faptei şi, în consecinţă, necesitatea de a-l trage la răspundere penală pe inculpat de o manieră mai aspră”, a argumentat judecătorul în motivarea consultată de DEBRAILA.ro.

Publicația mai notează că Veaceslav Baicev a cerut traducător în instanță pentru că nu vorbește limba română, deși, la televiziunile din Moldova, el vorbește fluent română

