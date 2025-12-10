Chișinăul cere Tiraspolului să înceteze presiunile asupra școlilor românești din Transnistria

Chișinăul cere Tiraspolului să înceteze să pună presiune asupra elevilor și profesorilor din școlile cu predare în limba română din Transnistria. Subiectul a fost abordat în cadrul ședinței grupurilor de lucru pentru educație, cu participarea experților de pe ambele maluri ale Nistrului.

Potrivit unui comunicat al Biroului politici de reintegrare, discuțiile s-au axat pe funcționarea instituțiilor de învățământ cu predare în limba română din regiunea transnistreană, respectarea drepturilor elevilor și soluționarea aspectelor tehnice de actualitate.

„Chișinăul a subliniat necesitatea încetării oricăror forme de presiune asupra elevilor și cadrelor didactice din cele opt școli cu predare în limba română, inclusiv stoparea practicilor de înregistrare ilegală a minorilor în structuri militare ilegale”, se menționează în comunicatul BPR.

Totodată, au fost evidențiate progresele privind complexul de clădiri al Liceului Teoretic „Evrika” din Rîbnița, precum și avansarea procedurilor tehnice de expertiză și delimitare a bunurilor imobile. Totodată, a fost reiterată importanța identificării unei soluții pentru revenirea Liceului „Ștefan cel Mare și Sfânt” în sediul din Grigoriopol, în conformitate cu obligațiile internaționale și interesul superior al copilului.

De asemenea, a fost atrasă atenția asupra impactului majorării unilaterale a tarifelor la serviciile comunale aplicate instituțiilor cu predare în limba română, fiind solicitată revenirea la condițiile valabile până la sfârșitul anului 2023. A fost cerută și identificarea unei soluții pentru asigurarea accesului elevilor Liceului Teoretic „Lucian Blaga” din Tiraspol la spații adecvate pentru desfășurarea orelor de educație fizică.

În legătură cu subiectele înaintate de Tiraspol, a fost menționat că tinerii și copiii din regiunea transnistreană beneficiază de toate oportunitățile oferite de cadrul normativ național: acces la instituțiile educaționale de pe malul drept, programe de studii peste hotare conform standardelor europene și sistemului de la Bologna, precum și posibilitatea integrării pe piața muncii. Procedurile de admitere în învățământul superior sunt aplicate uniform pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

În încheierea discuțiilor experții și-au exprimat disponibilitatea pentru continuarea dialogului tehnic, în vederea identificării unor soluții practice care să asigure protejarea drepturilor elevilor și buna funcționare a instituțiilor de învățământ.