Memoria foametei în Găgăuzia: Expoziție itinerantă care va ajunge și la Chișinău

Noul bloc de studii al Universității de Stat din Comrat găzduiește o expoziție de documente de arhivă și fotografii care evidențiază impactul foametei din anii 1946-1947 în localitățile din Găgăuzia.

Documentele expuse prezintă mărturii ale acelor vremuri, unele dintre ele fiind prezentate pentru prima dată publicului larg.

În Republica Moldova, potrivit unor estimări, între 150 și 300.000 de oameni au murit de foame – o cifră care depășește substanțial numărul victimelor locale din cel de-al Doilea Război Mondial, a subliniat la vernisaj primarul municipiului Comrat, Serghei Anastasov.

„Nu avem dreptul să uităm istoria: al Doilea Război Mondial, Holodomorul. Toate aceste evenimente fac parte din viața noastră și trebuie să ni le amintim…”, a declarat primarul.

Expoziția „Foametea din anii 1946-1947: istorie și memorie în Găgăuzia” va fi prezentată în toate localitățile din regiune, iar în aprilie 2026 va ajunge la Muzeul Național de Istorie a Moldovei din Chișinău.

La Universitatea de Stat din Comrat expoziția poate fi vizitată până miercuri, 10 decembrie.