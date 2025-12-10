Tragedia de la Boldurești: Bărbatul care l-a ajutat pe Ciochină să șteargă urmele crimei nu-și mai recunoaște declarațiile anterioare și refuză să fie audiat

Fostul primar al satului Boldureşti, raionul Nisporeni, Nicanor Ciochină, judecat pentru că a accidentat mortal un copil de 14 ani și a fugit de la locul faptei, nu s-a prezentat nici ieri în instanţă. În schimb, magistraţii de la Judecătoria Chişinău, sediul Buiucani, l-au audiat pe complicele acestuia, un medic stomatolog, care l-ar fi ajutat pe fostul primar de Boldurești să ascundă probele. Inculpatul a declarat în instanţă că nu-şi mai recunoaşte declaraţiile făcute în prima fază a anchetei şi a refuzat să depună alte mărturii.

Nicanor Ciochină nu s-a prezentat nici astăzi la şedinţă. Vinerea trecută, el a expediat o scrisoare, cu o oră înainte de începerea procesului în care și-a motivat absenţa prin faptul că este bolnav. Avocatul său a refuzat să ne spună exact ce probleme de sănătate are inculpatul.

Avocatului lui Nicanor Ciochină: Nu vă pot da declaraţii. – Dar din ce cauză nu a venir? Data viitoare va veni?

În schimb, a fost audiat complicele lui Nicanor Ciochină, medicul stomatolog din Nisporeni, Ion Andronache. Acesta l-ar fi ajutat pe fostul primar să ascundă probele. De această dată, Andronache şi-a schimbat poziţia şi a spus în faţa instanţei că nu-şi mai susţine depozițiile anterioare. Medicul s-a declarat nevinovat şi a refuzat să fie audiat.

Ion Andronache, complicele lui Nicanor Ciochină: Am răspuns. Eu am răspuns în faţa instanţei. – De ce v-aţi schimbat declaraţiile? – Nu am schimbat nicio declaraţie. – De ce nu v-aţi susţinut aceleași declaraţii? – Este dreptul lui.

VERONICA ŞIŞCANU, avocatul lui Andronache: Instanţa o să ia decizia. O să aflaţi tot. Dânsul s-a folosit de dreptul lui procedural. Asta este tot ce am de declarat.

La cererea procurorilor, instanţa a acceptat să fie citite procesele verbale cu declaraţiile anterioare ale lui Andronache, în care îşi recunoştea parţial vinovăţia. Şi anume că l-ar fi ajutat pe Nicanor Ciochină să găsească un automobil identic cu cel implicat în accident şi că ar fi schimbat plăcuţele de înmatriculare.

ALEXANDRU BOTNARU, procuror de caz: Dumnealui a pretins că au fost comise abuzuri în privinţa lui de către colaboratorii de poliţie, însă nu a putut să argumenteze în ce au constat acele abuzuri. A refuzat să dea declaraţii în instanţa de judecată, folosindu-se de dreptul său procesual. La demersul procurorului, au fost date citire declaraţiile date la urmărirea penală. Conform procesului verbal, ultimul a comunicat că recunoaşte faptele.

Nicanor Ciochină urmează să fie audiat în şedinţa de judecată din 11 decembrie. Mama adolescentului lovit martal a spus că mai speră la un proces echitabil.

RAISA CIUREL, mama victimei: Îmi pare rău că astăzi Andronache nu a depus mărturiri pentru că chiar voiam să-l întreb când ajuţi pe cineva să acopere un omor, nu te gândeşti la copiii tăi, la pedeapsa domnului? Ciochină, sincer să vă spun, nu ştiu cam ce boală să aibă ca el să nu se prezinte. Eu iarăşi am venit astăzi cu frebră, răcită. Sper ca pe 11 decembrie să nu mai intervină vreo boală de-a acestuia inventată şi să vină să depună mărturii.

Fostul primar Nicanor Ciochină este judecat pentru comiterea unui accident rutier, soldat cu moartea unui copil de 14 ani. Tragedia a avut loc pe 19 februarie, în satul Boldureşti, iar Ciochină a fugit de la locul faptei. În prezent, acesta se află sub control judiciar, fără monitorizare electronică. El riscă până la nouă ani de închisoare, iar medicul Ion Andronache – până la trei ani de detenţie.

Mihai, care avea 14 ani, a fost lovit mortal la Nisporeni, pe 19 februarie 2024. Șoferul a fugit de la locul accidentului și a fost reținut a doua zi după impact. Acesta s-a dovedit a fi primarul localității Boldurești. Oamenii legii au menționat că bărbatul se afla cu mașina de serviciu.

Mama băiatului a publicat un mesaj, după ce a fost reținut primarul localității Boldurești. „Ucigașule”, a scris femeia.

Amicul lui Mihai a relatat că în seara tragediei ei veneau, împreună, de la alergat: „Am vrut să-l feresc. N-am apucat”.

Primarul de Boldurești ar fi fost beat în momentul impactului. Despre aceasta au declarat rudele victimei. „Era și soția în mașină, ei veneau cinstiți de la o zi de naștere din Nisporeni”, a spus bunica băiatului ucis.

Ulterior, mama lui Mihai a relatat că „soția primarului de Boldurești a fost profesoara lui Mihai”. Potrivit martorilor, prima s-ar fi aflat în mașină, la momentul producerii tragicului accident. „M-a sunat prietenul lui Mihai și mi-a spus să sun la salvare, că pe fiul meu l-a lovit o mașină – îi curge sânge din urechi, din gură și din nas. Ambulanța a venit foarte greu, într-o oră și jumătate”, a relatat mama copilului, sfâșiată de durere.

Raisa Ciurel, mama lui Mihai, spunea din start că se teme că suspectul va scăpa basma curată, pentru că „are mulți bani și multă putere”. Femeia a relatat că a găsit martori care l-au văzut pe edil urcând la volan în stare de ebrietate avansată, în seara cu pricina, cu puțin timp înainte de a se produce tragedia. Aceasta spunea că nu-l poate ierta pe primar, pentru că nu s-a oprit să-i acorde primul ajutor fiului său, care avea șanse la viață.

La începutul lunii august 2024, avocatul familiei lui Mihai declara că examinarea cauzei penale se tergiversează în mod intenționat. „Se utilizează diferite șiretlicuri juridice, pentru a-l scoate pe inculpat din stare de arest și a tergiversa cât mai mult posibil, ani de zile, ca să nu-i fie adoptată o soluție”, a precizat atunci Dorin Podlisnic.

La mijlocul lunii august 2024, avocații primarului de Boldurești au încercat să înainteze versiunea unui „eventual suicid” din partea lui Mihai și chiar ar fi vrut să aducă „martori” că băiatul ar mai fi avut astfel de tentative. „Copilul meu nu este sinucigaș”, a spus, la rândul său, mama adolescentului ucis, devastată de durere și năucită de declarațiile auzite în instanță.

La sfârșitul lunii august 2024, avocatul familiei lui Mihai a făcut publice noi detalii despre cum decurgea procesul de judecată. „Am aflat cu stupoare că unul dintre inculpați în acest caz, și anume învinuitul de favorizarea infracțiunii, adică de acordarea ajutorului persoanei care a condus mijlocul de transport, pentru a ascunde urmele infracțiunii, este plecat la odihnă la mare”, a spus Dorin Podlisnic. La rândul său, mama adolescentului a transmis un mesaj plin de durere: „Fiul meu de jumătate de an putrezește în pământ. E greu pentru o mamă să-și înmormânteze un copil plin de speranțe, de vise, de planuri de viitor și e foarte greu când văd câte se pot face în R. Moldova”.

În septembrie 2024, primarul de Boldurești, Nicanor Ciochină a fost eliberat din penitenciar și trimis în arest la domiciliu. Despre aceasta a anunțat avocatul familiei băiatului ucis, Dorin Podlisnic, care a publicat și un mesaj al mamei adolescentului, Raisa Ciurel: „Copilul meu de 7 luni zace în pământ, iar Nicanor Ciochină va sta acasă, alături de familie și se va bucura de copiii lui”.

La 11 septembrie, avocatul familiei lui Mihai a dezvăluit că apărătorii inculpatului i-au propus mamei copilului bani, ca aceasta să-l ierte pe Nicanor Ciochină. „Răspunsul a fost nu, iar după asta au apărut tot felul de versiuni”, a declarat Dorin Podlisnic.

Totodată, mama adolescentului decedat a declarat că însuși Nicanor Ciochină i-a pus întrebări, în cadrul uneia dintre ședințele de judecată: „Vă spun sincer, nu m-am așteptat ca primarul să se scoale, cu atâta tărie, și să-mi pună chiar el întrebări, uitându-se la mine”.

Avocatul primarului de Boldurești, Dumitru Buliga, a insistat că, clientul său nu este vinovat. „El nici nu apare în imagini. Probele sunt trucate. Toate problemele lui au început după ce el a ieșit cu declarații publice către Dorin Recean și a expus acuzații grave în privința șefului actual al Inspectoratului de Poliție Nisporeni, Sergiu Andronache. Imediat după aceasta l-au legat de acest accident”, a menționat avocatul, care a mai declarat că martorii accidentului tragic sunt influențați negativ.

La 17 februarie, și cea de a 18-a ședință de judecată pe cazul lui Mihai a fost amânată. „Nu știu care e cauza de se amână atâtea judecăți, nu știu ce vor să obțină, însă una știu sigur, am să lupt ani de zile, atâta timp cât va fi nevoie pentru a face dreptate pentru copilul meu. Nu am să mă las până nu-l voi vedeam închis pe criminalul care mi-a băgat copilul în pământ”, a spus mama adolescentului.

La sfârșitul lunii martie, fostul primar de Boldurești a revenit la muncă, drept primar interimar. Potrivit mai multor informații apărute public, acesta a fost votat de 10 consilieri.

La 11 martie, mandatul primarului comunei Boldurești, Nicanor Ciochină, a fost anulat. Potrivit Comisiei Electorale Centrale, acesta „s-a aflat în imposibilitatea de a exercita funcția în perioada 31 mai 2024 – 14 februarie 2025”.

Într-o sedință a CSM din februarie, membrul Consiliului, Ion Guzun, a declarat că va „intenta o procedură disciplinară în privința judecătoarei” care examinează dosarul primarului de la Boldurești, care l-a lovit mortal pe Mihăiță. „Mai multe ședințe de judecată s-au amânat, iar acel funcționar public a revenit înapoi în cadrul acelei instituții publice”, a declarat Ion Guzun. Solicitată de UNIMEDIA, secretara primăriei Boldurești a declarat atunci că nu vrea să comenteze subiectul și a închis telefonul.

Judecătoarea Lilia Lupașco ar fi suspectată de tergiversarea dosarului primarului comunei Boldurești din Nisporeni, Nicanor Ciochină, acuzat că l-ar fi accidentat mortal pe Mihai și ar fi încercat să șteargă urmele infracțiunii. Ciochină se află în libertate, iar ședințele de judecată par să se desfășoare la nesfârșit.

Raisa Ciurel, mama lui Mihai, adolescentul lovit mortal cu mașina de primarul de Boldurești, spune că l-ar fi iertat pe inculpat, dacă acesta s-ar fi oprit, imediat după accident, și ar fi încercat să-i acorde primul ajutor fiului ei. „El nu e Dumnezeu să-i dea zile lui Mihăiță, însă dacă încerca să cheme salvarea el, înainte ca noi să aflăm și să venim la fața locului, să-l ajute, chiar dacă nu-i Dumnezeu să-i dea zile, nu știu cum era să reacționez atunci, ce-i spuneam dacă îl găseam la fața locului, însă avea să-l iert, dacă se comporta ca un om”, a dezvăluit Raisa Ciurel, în lacrimi.

Nicanor Ciochină, învinuit că l-a ucis cu mașina pe Mihăiță, a revenit în fotoliul de primar de Boldurești. Acesta a fost ales cu 13 voturi diferență de contracandidatul său, la turul II din 1 iunie. Pe 9 iunie, zeci de oameni au protestat în fața Ministerului Justiției. Aceștia au cerut urgentarea judecării primarului din Boldureşti, Nicanor Ciochină, acuzat că l-a lovit mortal pe Mihăiță cu maşina de serviciu şi a fugit de la locul faptei. La 18 iulie, CEC a anulat înregistrarea concurentului electoral Nicanor Ciochină, candidat independent la funcția de primar al comunei Boldurești, raionul Nisporeni. Astfel, turul II repetat al scrutinului s-a desfășurat cu un singur candidat.

Nicanor Ciochină, învinuit că l-a lovit mortal pe Mihăiță și a părăsit locul accidentului, a dat vina pe guvernarea PAS că ar fi pus presiune pe instituțiile statului prin intermediari, ca el să fie exclus din cursa repetată pentru primăria Boldurești. Acesta a declarat că se va răzbuna prin mijloace legale.

Alegerile din Boldurești, câștigate de Nicanor Ciochină, învinuit că l-a lovit mortal pe Mihăiță și a părăsit locul accidentului, au fost declarate nule de către Curtea de Apel Nord, la 4 iulie 2025. Decizia instanței obligă CEC să repete turul II al scrutinului.

Nicanor Ciochină a venit cu mai multe acuzații la adresa guvernării, dar și a șefului Inspectoratul General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, folosind un limbaj licențios, după ce Curtea de Apel Nord a declarat nule alegerile din Boldurești, câștigate de Ciochină, și a obligat CEC să repete turul II. „Eu vă dau 100% că o să fie o cauză penală, unde și Cernăuțeanu, și la toți o să le sară…, pentru că ei au făcut totul la comandă. Vă faceți că nu pricepeți, dar o să ajungeți că mâine o să-și bată joc de voi. O să ajungeți în situația mea, când o să se schimbe guvernarea, o să umblați fix așa cum umblu eu și o să urlați în sus să vă plângeți”, a declarat primarul de Boldurești.

La 25 iunie, Judecătoria Ungheni a anulat validarea mandatului de primar al lui Nicanor Ciochină la Boldurești, Nisporeni. Magistrații au admis parțial cererea depusă de candidatul independent Sergiu Bulicanu, anulând hotărârea Consiliului Electoral din Boldurești privind desfășurarea turului doi al alegerilor locale noi, precum și validarea mandatului de primar al lui Ciochină.

A doua zi, la 26 iunie, CEC a anunțat că Nicanor Ciochină rămâne primar de Boldurești, în pofida deciziei Judecătoriei Ungheni: „Atragem atenția că hotărârea instanței de judecată poate fi pusă în executare doar după emiterea unei hotărâri definitive”.

Ciochină a mai declarat că dacă vor fi anulate rezultatele alegerilor din comuna Boldurești, raionul Nisporeni, se va adresa Curții Europene pentru Drepturile Omului (CtEDO).

Alegătorii din Boldurești care l-au votat în turul II la locale pe Nicanor Chiocină și-au motivat alegerea prin faptul că acesta nu ar fi săvârșit crima „special” și că „nu e mare treabă” ce a făcut. Oamenii au spus că așteaptă de la el să le „facă drumuri și să le tragă apa”.

Raisa Ciurel, mama lui Mihai, copilul de 14 ani lovit mortal cu mașina, la Boldurești, a mers la vot cu fotografia fiului său, pentru a-i face pe consăteni să înțeleagă durerea prin care trece de peste un an, de când nu-și mai are alături băiatul. „Prieteni de-ai lui Ciochină mi-au sunat rudele să-i dea votul lui în turul II”, a dezvăluit femeia, copleșită de durere.

Pe data de 29 august, Procurorii pe dosarul fostului primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, acuzat că l-a lovit mortal cu mașina pe Mihai, un adolescent de 14 ani, în februarie 2024 au prezentat noi probe video, în ședința de judecată care a avut loc marți, 26 august. Magistrații au examinat probele, care ar arăta că mașina de serviciu condusă de inculpat era deja avariată înainte de o coliziune ulterioară, produsă în orașul Codru, suburbie a capitalei, atunci când edilul și-ar fi înscenat un accident rutier. Avocatul lui Ciochină susține contrariul, afirmând că imaginile demonstrează că vehiculul era intact și probele ar dovedi nevinovăția clientului său.