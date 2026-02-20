Două bătrâne, depistate pe Aeroport cu mii de euro și dolari nedeclarați

Două femei au fost depistate pe Aeroportul Internațional Chișinău în timp ce încercau să iasă din țară cu sume mari de bani pe care nu le-au declarat la controlul vamal.

Primul caz a fost înregistrat pe cursa Chișinău–Antalya. O pasageră în vârstă de 74 de ani, nerezidentă, avea asupra sa 17.502 dolari SUA, bani care nu au fost declarați autorităților.

Cel de-al doilea caz a avut loc pe ruta Chișinău–Veneția. O altă femeie, în vârstă de 73 de ani, tot nerezidentă, transporta 16.070 de euro și 500 de dolari SUA, fără să declare sumele la ieșirea din țară.

Banii au fost ridicați și pot fi confiscați. Cele două persoane riscă sancțiuni contravenționale, conform legislației în vigoare.

Poliția de Frontieră reamintește că sumele de bani peste limita prevăzută de lege trebuie declarate la trecerea frontierei.