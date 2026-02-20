FOTO, VIDEO // Detalii despre moldovenii recrutați de Rusia pentru a comite asasinate în Ucraina: Mai multe persoane, reținute

Inspectoratul Național de Investigații din cadrul IGP al R. Moldova, Poliția Națională a Ucrainei și Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) vin cu detalii privind reținerea, pe teritoriul R. Moldova, a unor indivizi într-un dosar în care se investighează pregătirea asasinării mai multor persoane publice din Ucraina.

În urma unei operațiuni speciale de amploare, cu denumirea de cod „Enigma 2.0”, desfășurată pe teritoriul ambelor state, a fost neutralizat un grup operativ de luptă al Federației Ruse.

Principalele „ținte” ale inamicului erau: jurnaliști și activiști civici ucraineni, conducătorul unei întreprinderi strategice, precum și militari ai Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării, inclusiv luptători ai Legiunii Internaționale din cadrul GUR.

Pentru eliminarea potențialelor victime, suspecții elaborau diferite scenarii de atentat: de la împușcături „de la mică distanță” până la aruncarea în aer a automobilelor. Pentru comiterea crimelor, serviciile speciale ruse promiteau recompense de până la 100 de mii de dolari SUA, în funcție de statutul persoanei vizate.

Potrivit polițiștilor moldoveni, în urma acțiunilor comune a fost reținut conducătorul grupării, un recidivist de 34 de ani din Republica Moldova, precum și trei persoane recrutate de el. Totodată pe teritoriul Ucrainei au mai fost reținuți șapte indivizi, cu vârste de 19-43 de ani, din Chișinău, Comrat, Orhei și din stângă a Nistrului. Aceștia au mai fost cercetați penal în R. Moldova, unii fiind și judecați pentru huliganism și infracțiuni legate de conducerea mașinii.

Printre bănuiți se numără și o jurnalistă din regiunea transnistreană. SBU a publicat imagini cu legitimația ei.

Ancheta a stabilit că principalul suspect a fost recrutat de serviciile speciale ruse în timp ce își ispășea pedeapsa pentru trafic de droguri într-o închisoare din Rusia. După eliberare, acesta a fost trimis în Republica Moldova pentru a forma un grup operativ aflat sub controlul Federației Ruse.

Astfel, oamenii legii au stabilit că pregătirile pentru omorurile la comandă au început în decembrie 2025. În această primă etapă a schemei de pregătire a asasinatelor, bănuitul reținut ar fi convins două persoane din R. Moldova să călătorească spre Kiev pentru tatonarea terenului. Acolo, cei doi bărbați recrutați și-au deghizat activitatea în rol de curieri ai unei companii de livrare a mâncării. În realitate, aceștia ar fi aflat informațiile solicitate despre persoanele ce ar fi urmat să fie omorâte.

În a doua etapă, tot în decembrie 2025, bănuitul ar fi primit de la superiorii grupului infracțional indicația să găsească persoane care pot folosi arme, ceea ce acesta ar și fi făcut: ar fi convins 11 persoane (identificate până acum) cu rol de asasini în Ucraina.

S-a stabilit că aceștia mențineau permanent legătura cu organizatorul, iar banii pentru pregătirea atentatelor erau primiți prin portofele criptografice și carduri bancare ale unor instituții financiare străine.

Potrivit datelor disponibile, serviciile speciale ruse intenționau să folosească asasinatele cu rezonanță pentru a răspândi panică și a destabiliza situația socio-politică din Ucraina.

În urma perchezițiilor au fost ridicate arme de foc, muniții, grenade de luptă și mijloace de comunicare.

Suspecții riscă pedeapsa cu închisoarea pe viață în Ucraina.

Operațiunea internațională a fost desfășurată în comun cu Direcția SBU din regiunea Odesa și Inspectoratul Național de Investigații al Inspectoratului General al Poliției din Republica Moldova, sub coordonarea procesuală a Oficiului Procurorului General al Ucrainei.