Două centrale cu hidrogen verde vor fi construite în România cu cofinanțare europeană

Două unități de producere a hidrogenului verde cu o capacitate totală de 55 MW vor fi construite la rafinăria Petrobrazi, nu departe de orașul Ploiești, în sudul României, cu cofinanțare din Planul Național de Redresare și Reziliență. Proiectele vor fi implementate de OMV Petrom, a anunțat compania pe pagina sa oficială de Facebook.

Aceasta a semnat contracte de cofinanțare nerambursabilă cu Ministerul Energiei al României. Investiția totală este de aproximativ 140 de milioane de euro, din care 50 de milioane de euro vor fi asigurați prin Planu de Redresare și Reziliență al UE. „Prin Strategia 2030, ne angajăm să sprijinim tranziția energetică în România și în regiune cu investiții de circa 11 miliarde de euro până la sfârșitul acestui deceniu, din care aproximativ 35 la sută vor sprijini proiecte cu emisii scăzute și zero de carbon. Avem a făcut pași importanți în proiectele de energie regenerabilă și electro-mobilitate, iar cu acest proiect adăugăm hidrogenul în portofoliul nostru de proiecte cu emisii scăzute de carbon”, a declarat Christina Verchere, Director General OMV Petrom. Finanțarea a fost obținută în urma reînnoirii, în iulie 2023, a procedurilor de licitație pentru proiecte de sprijinire a investițiilor în hidrogen verde. “Suntem mândri că suntem printre primii producători de hidrogen verde în România. Hidrogenul verde produs din surse regenerabile de energie reprezintă o soluție viabilă pentru un viitor cu emisii scăzute de carbon”, a declarat Radu Caprau, membru al Direcției de Rafinare și Marketing a OMV Petrom.

O instalație de electrolizoare va avea o capacitate de 35 MW, iar cealaltă – 20 MW. Întregul proces va fi alimentat de energie regenerabilă, deci fără emisii de carbon, permițând ca hidrogenul rezultat să fie clasificat drept hidrogen verde. Cantitatea anuală de hidrogen verde care va fi produsă în cadrul celor două proiecte este estimată la circa 8 mii de tone. Integrarea hidrogenului verde în procesul de obținere a combustibililor verzi, cum ar fi combustibilul durabil pentru aviație și biodieselul, va avea ca rezultat o reducere a emisiilor de dioxid de carbon (CO2) cu cel puțin 70% în comparație cu combustibilii convenționali.

OMV Petrom este cel mai mare producător integrat de energie din Europa de Sud-Est, cu o producție totală anuală de petrol și gaze de aproximativ 41 de milioane de barili de petrol în 2023. Compania are o capacitate de rafinare de 4,5 milioane de tone pe an și operează o centrală electrică pe gaze foarte eficientă de 860 MW. Pe piața de distribuție cu amănuntul a produselor petroliere, compania este prezentă în România și țările învecinate prin aproximativ 780 de benzinării sub două mărci – OMV și Petrom. Până la sfârșitul anului 2023, acționarii români dețineau peste 43% din acțiunile OMV Petrom. Statul român, prin Ministerul Energiei, deține 20,7 la sută, 22,5 la sută sunt deținute de fondurile de pensii românești, la care se adaugă aproape 500.000 de investitori individuali și alte entități românești. OMV Petrom este unul dintre cei mai mari contributori la bugetul de stat cu aproximativ 42 de miliarde de euro sub formă de taxe, impozite și dividende plătite între 2005 și 2023, se amintește în comunicatul dat publicității.

