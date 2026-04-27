Două companii cu mii de zboruri în România, în pericol de colaps până la iarnă, avertizează șeful Ryanair

Creșterea prețului la combustibil pune presiune pe marii operatori low-cost și ar putea duce la falimentul unor companii aeriene europene, potrivit site-ului specializat în aviație Simple Flying.

Michael O’Leary, directorul general al Ryanair, a lansat avertismente dure la adresa companiilor rivale Wizz Air și airBaltic, susținând că acestea ar putea să-și epuizeze rezervele de lichidități până la sfârșitul iernii, din cauza crizei actuale a combustibilului.

Ambele companii vizate de șeful Ryanair au o prezență importantă în România. Wizz Air, gigantul low-cost maghiar, operează mii de zboruri de pe 13 aeroporturi românești, în timp ce airBaltic asigură legătura directă a Bucureștiului cu țările baltice.

Într-un raport publicat de Il Sole 24 Ore, O’Leary a menționat că transportatorul irlandez Ryanair a cheltuit deja 50 de milioane de dolari în plus pe combustibil pentru avioane în această lună.

De asemenea, el a avertizat că efectele penuriei de combustibil nu au fost încă resimțite pe deplin, o criză majoră fiind posibilă încă din luna mai pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al blocării Strâmtorii Ormuz.

Cursa pentru supraviețuire

Companiile aeriene își acoperă de obicei prețurile combustibilului prin contracte cu furnizorii, iar Ryanair a procedat exact așa înainte ca conflictul să afecteze puternic piața globală, scrie Simple Flying.

Ryanair și-a asigurat 80% din necesar la prețul de 67 de dolari pe baril până în martie anul viitor. În schimb, restul de 20%, achiziționat la prețul pieței libere, a depășit pragul de 150 de dolari pe baril. Pentru mulți operatori, aceste costuri nu pot fi susținute pe termen lung, generând deja creșteri ale prețurilor biletelor prin suprataxe de combustibil.

O’Leary a sugerat că nivelul actual al prețurilor va duce la falimentul unor companii înainte de sfârșitul iernii.

„Dacă petrolul rămâne la aceste niveluri, două sau trei companii aeriene europene ar putea intra în faliment în octombrie sau noiembrie, precum Wizz Air, care vrea să mă dea în judecată, dar nu va avea suficient timp să o facă, și Air Baltic. Un lucru bun pentru afacerea noastră, deoarece vor fi mai puțini concurenți”, a spus el.

Potrivit șefului Ryanair, faptul că Wizz Air și airBaltic nu și-au acoperit riscurile legate de combustibil ar putea duce la „epuizarea” rezervelor actuale până în trimestrul al patrulea. În acest scenariu, companiile ar putea fi nevoite să-și suspende zborurile din cauza lipsei de lichidități.

În replică, Wizz Air a precizat că are o structură financiară solidă și dispune de lichidități care i-ar permite să reziste 18 luni sau mai mult. Reprezentanții companiei maghiare au subliniat stabilitatea fermă a operatorului și relațiile solide cu locatorii și producătorii, factori care permit continuarea strategiei flotei fără întrerupere.

În cazul airBaltic, un raport emis de agenția de rating financiar S&P Global indică o vulnerabilitate crescută, sugerând că operatorul ar putea avea nevoie de o restructurare a datoriilor pentru a evita blocajul. Deși a primit recent un împrumut pe termen scurt de la guvernul leton, compania se luptă să-și îndeplinească obligațiile financiare fără finanțare de sprijin.

Țările din întreaga Europă monitorizează cu atenție situația combustibilului. Regatul Unit se află într-una dintre cele mai vulnerabile poziții, deoarece își aprovizionează carburantul din Kuweit. Alte țări europene dispun de surse mai diverse de combustibil pentru avioane, inclusiv din Africa de Vest, precum și din țări precum Norvegia, Statele Unite și Rusia.