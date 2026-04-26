Copilul peste care a căzut o creangă la Grădina Zoologică a suferit traumatisme grave la nivelul capului: Ce spun medicii

Copilul care a fost grav rănit astăzi, după ce un copac a căzut peste el la Grădina Zoologică, a fost internat la Spitalul de Copii „Valentin Ignatenco”. Potrivit informațiilor oferite pentru UNIMEDIA, copilul a suferit mai multe traumatisme la nivelul capului.

„Copilul de 6 ani a fost transportat de urgență la Spitalul de copii Valentin Ignatenco după ce a suferit traumatisme grave în urma unui incident produs pe teritoriul Grădinei Zoologice din capitală.

Copilul a fost supus investigațiilor imagistice de urgență, iar examinările radiologice și tomografice au evidențit fracturi la nivelul oaselor frontal, parietal și temporal cu extindere spre baza craniului.

În prezent copilul este internat în secția de terapie intensivă unde beneficiază de îngrijiri medicale specializate. Starea acestuia este gravă, iar în acest moment conduita terapeutică este una conservatoare, iar oportunitatea unei intervenții chirurgicale va fi stabilită în funcție de evoluția clinică a pacientului”, a declarat pentru UNIMEDIA purtătoarea de cuvânt a instituției.