Pene de curent în Moldova: Rafalele de vânt afectează rețelele electrice

Potrivit întreprinderii, echipele operative sunt mobilizate în teren și intervin pentru identificarea defecțiunilor și restabilirea în regim de urgență a funcționării normale a rețelelor.

„Specialiștii monitorizează în timp real starea sistemului electroenergetic, iar intervențiile se desfășoară în condiții de siguranță, în coordonare cu operatorii de distribuție”, se arată în mesajul Moldelectrica.

În contextul condițiilor meteorologice nefavorabile, autoritățile îndeamnă populația să respecte regulile de securitate electrică. Cetățenii sunt sfătuiți să nu se apropie de firele electrice căzute la sol, să evite atingerea pilonilor sau a instalațiilor avariate și să nu intervină asupra echipamentelor deteriorate.

În cazul în care sunt observate situații periculoase, precum cabluri căzute sau piloni avariați, oamenii sunt îndemnați să apeleze imediat Serviciul 112.