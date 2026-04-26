Rîșcani: Un bărbat a decedat, după ce un copac s-a prăbușit peste el

Un bărbat de 85 de ani a decedat după ce un copac s-a prăbușit peste el într-un parc din sectorul Rîșcani al capitalei, în urma rafalelor puternice de vânt. Poliția investighează circumstanțele producerii tragediei.

„Poliția a recepționat o sesizare privind un incident fatal produs într-un parc din sectorul Rîșcani al capitalei.

La fața locului, oamenii legii au stabilit preliminar că, în urma rafalelor puternice de vânt, un copac s-a prăbușit peste un bărbat de 85 de ani.

Acesta a fost preluat în stare inconștientă de un echipaj medical și transportat la spital, însă a decedat ulterior în urma traumatismelor suferite.

Polițiștii documentează cazul și întreprind măsuri pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii incidentului”, comunică Poliția.