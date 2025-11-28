Șeful de cabinet al lui Zelenski a demisionat, după perchezițiile care l-au vizat

Andrii Iermak a demisionat din poziția de șef al cabinetului prezidențial ucrainean, potrivit anunțului făcut de Volodimir Zelenski, vineri, pe fondul scandalului de corupție care îi vizează pe aliații președintelui, potrivit The Kyiv Independent.

Demisia lui Yermak vine pe fondul perchezițiilor făcute astăzi de Biroul Național Anticorupție (NABU) în locuința lui, în cel mai mare dosar de corupție din mandatul actualului președinte.

La începutul acestei luni, cele două structurii anticorupție ale Ucrainei, NABU și SAPO, au dezvăluit o anchetă amplă referitoare o presupusă schemă de mită, în valoare de 100 de milioane de dolari, la compania de stat pentru energie atomică, Energoatom, în care au fost implicați foști înalți funcționari și fostul partener de afaceri al lui Zelenski, Timur Mindich, indicat de procurori drept liderul grupului.