Înainte de demisie, Dmitri Kozak i-a scris o scrisoare lui Putin în care critica războiul, după care a plecat în Israel

Publicația Agenția (listată ca „agent străin”) susține că Dmitri Kozak, unul dintre cei mai vechi aliați ai lui Vladimir Putin, care a lucrat cu acesta încă din perioada petrecută la Sankt Petersburg, i-a scris o scrisoare președintelui rus în care critica atacul Rusiei asupra Ucrainei, înainte de a demisiona din administrația prezidențială, potrivit serviciului în limba rusă al BBC.

Kremlinul a anunțat oficial demisia lui Kozak din funcția de șef adjunct al administrației prezidențiale pe 18 septembrie. Înainte de aceasta, mass-media a scris că aliatul lui Putin era singura persoană din echipa sa care critica războiul.

Potrivit surselor agenției, Kozak a pregătit două documente: o scrisoare de demisie și o scrisoare personală adresată lui Putin.

„În scrisoare, fostul șef adjunct al administrației prezidențiale a criticat atacul Rusiei asupra Ucrainei, și a făcut-o în termeni foarte duri, potrivit uneia dintre surse”, scrie publicația.

O altă sursă a agenției a afirmat că Dimitri Kozak a considerat că demersul său nu l-a supărat pe Putin și speră să-l vadă în viitorul apropiat.

Publicația susține, de asemenea, că după demisia sa, Kozak a început să călătorească frecvent în străinătate – a plecat în Israel, potrivit a patru surse. Una dintre surse a subliniat că acest lucru nu s-a datorat preocupărilor pentru propria sa siguranță. Potrivit acestuia, Kozak călătorește în străinătate, printre altele, pentru tratament medical și se întoarce în Rusia.

Dmitri Kozak a făcut parte din echipa lui Sobchak încă de la început. A absolvit facultatea de drept a Universității de Stat din Leningrad (unde Sobchak preda), apoi a lucrat ca procuror, iar în timpul perestroikăi, ca avocat în firme comerciale. În 1991, Kozak a condus departamentul juridic al Consiliului Municipal din Leningrad (care a fost redenumit în curând Sankt Petersburg), iar în 1994, comisia juridică a primăriei. În administrația orașului, l-a cunoscut pe Vladimir Putin, de asemenea avocat. La acea vreme, Putin era consilierul lui Sobchak și conducea Comisia pentru Relații Externe.

În calitate de șef al comitetului juridic, Dmitri Kozak a fost reprezentantul primarului în Adunarea Legislativă din Sankt Petersburg. Serghei Mironov, actualul șef al partidului Rusia Justă și pe atunci vicepreședinte al parlamentului orașului, și-a amintit că Kozak „examina riguros” inițiativele deputaților, verificând conformitatea acestora cu legile federale și regionale.

În mai 2000, Putin, proaspăt ales președinte, a decis să-l numească pe Kozak procuror general. Membrii Consiliului Federației știau de intenția președintelui și au propus ei înșiși candidatura lui Kozak. Însă șeful statului s-a răzgândit în ultimul moment și, fără nicio explicație, l-a numit pe Vladimir Ustinov, care era atunci procuror general interimar (predecesorul său, Iuri Skuratov, fusese demis din funcție după ce mass-media publicase un videoclip în care apărea „un bărbat care semăna cu procurorul general” și două femei goale).

În această funcție, el a devenit efectiv unul dintre principalii arhitecți ai structurii verticale de putere a lui Putin.

În noua sa funcție, Kozak a supravegheat punerea în aplicare a reformei administrative și municipale din 2000, în cadrul căreia autoritățile au decis să delimiteze mai clar competențele autorităților federale, regionale și municipale. Mai precis, regiunile erau acum obligate să finanțeze salariile profesorilor, alocațiile pentru copii și întreținerea spitalelor specializate (cum ar fi spitalele de oncologie); autoritățile municipale au devenit responsabile pentru clădirile școlare și clinici. Politicianul Vladimir Rijkov, pe atunci deputat independent în Duma de Stat, a criticat inițiativele lui Kozak de a acorda regiunilor și municipalităților competențe, fără a le acorda și finanțare.