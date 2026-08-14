Dragoș Galbur: Verișoara șefei statului a restituit peste 1,1 milioane de lei către MOLDATSA

Anastasia Taburceanu, verișoara președintei Maia Sandu și fostă angajată a MOLDATSA, a restituit integral întreprinderii 1.101.766,12 lei, se arată într-un răspuns al instituției pentru NewsMaker.

Suma reprezintă totalitatea salariilor, premiilor, sporurilor și altor plăți primite în perioada în care Taburceanu a activat la MOLDATSA. Banii au fost restituiți în patru tranșe, între 6 și 14 iulie.

MOLDATSA precizează că procedurile de control sunt în etapa finală, urmând să fie clarificate inclusiv calificarea juridică și regimul contabil al sumelor restituite.