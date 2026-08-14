Ucraina pregătește 840 de adăposturi mobile pentru copiii din regiunile de frontieră

Ucraina intenționează să instaleze 840 de adăposturi mobile pe traseele folosite pentru transportarea elevilor la școală în șase regiuni de frontieră și din apropierea graniței. Măsura vizează peste 56.000 de copii care continuă să participe fizic sau în format mixt la cursuri.

Decizia a fost discutată în cadrul unei reuniuni extraordinare a Comisiei de Stat pentru Siguranța Tehnologică și de Mediu și Situații de Urgență. Ministrul Restaurării, Infrastructurii și Transporturilor, Mykola Kalashnyk, a declarat că protejarea copiilor din zonele expuse riscurilor reprezintă una dintre prioritățile autorităților.

Cele șase regiuni vizate includ 49 de comunități în care peste 56.000 de elevi continuă să meargă la școală. Pentru protejarea lor sunt necesare 840 de adăposturi mobile, care ar urma să fie cumpărate și instalate cât mai rapid.

Acestea vor fi amplasate de-a lungul rutelor parcurse de autobuzele școlare și de alte mijloace de transport utilizate pentru deplasarea copiilor.

În cadrul aceleiași reuniuni a fost analizat și nivelul de pregătire al sistemului de protecție civilă. Autorităților locale li s-a cerut să verifice resursele disponibile și capacitatea de intervenție în situații de urgență.

„Avem nevoie de o imagine reală, nu de pregătire pe hârtie”, a declarat Kalashnyk.

Un alt subiect abordat a fost securitatea alimentării cu apă în condițiile războiului. Autoritățile urmează să verifice sursele de rezervă și posibilitatea utilizării acestora în cazul în care infrastructura este afectată.

Vor fi intensificate verificările, iar numărul surselor alternative de alimentare cu apă urmează să fie majorat, inclusiv pentru obiectivele de infrastructură critică. Pentru problemele identificate au fost stabilite măsuri concrete, responsabili și termene de realizare.