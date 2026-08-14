VIDEO: Emilian Crețu, ținta hoților la Veneția, în trenul unde a fost jefuită și sora sa: După fățucă, pare a fi un frate de-al nostru

Actorul și prezentatorul Emilian Crețu a avut parte de o experiență neplăcută în timpul unei călătorii la Veneția. Acesta a povestit, într-un videoclip, că rucsacul său Louis Vuitton fost furat în tren, în timp ce se deplasa alături de sora sa, Nina, care a trecut printr-o experiență similară în urmă cu doi ani. „După fățucă, pare a fi un frate de-al nostru”, a spus influencerul referindu-se la hoț.

Actorul a relatat întâmplarea într-un videoclip publicat pe rețelele de socializare.

„Un parazit vine lângă noi, scapă o gentuță mică la picioarele noastre și se apleacă să o ia. Eu mă uit, el nu o ridică, dar o împinge mai departe. La un moment dat, niște călători au observat că altul mi-a luat rucsacul de sus și fugea”, a povestiti Emilian Crețu.

„După față, pare a fi un frate de al nostru”, a mai spus actorul.