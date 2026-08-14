Tot mai mulți tineri își investesc banii după sfaturi de pe TikTok

Tot mai mulți tineri caută pe TikTok informații despre bani, investiții și criptomonede, însă o analiză a 150 de videoclipuri populare arată cât de puțin verificată poate fi această sursă.

Videoclipurile analizate de BrokerListings aveau fiecare cel puțin 100.000 de vizualizări și abordau subiecte precum acțiuni, criptomonede, datorii sau administrarea finanțelor personale.

Printre exemplele întâlnite se numără inclusiv videoclipuri în care utilizatorilor li se spune că acțiunile companiilor din industria de apărare îi fac „milionari în 95% din cazuri”, iar apoi sunt indicate anumite companii în care ar putea investi. Problema este că un astfel de mesaj poate ajunge în câteva secunde la un public foarte numeros, fără ca utilizatorul să afle cine oferă recomandarea, ce experiență are sau ce riscuri presupune investiția.

Mai mult de jumătate dintre tinerii investitori au încredere în rețelele sociale

Fenomenul îi preocupă tot mai mult pe autoritățile de reglementare. Ulf Linke, expert în protecția consumatorilor la autoritatea financiară germană BaFin, spune că instituția observă o tendință clară de creștere a recomandărilor de investiții pe rețelele sociale, în special în rândul tinerilor.

Un sondaj realizat de BaFin în 2024 arăta că peste jumătate dintre investitorii din generațiile Millennials și Z considerau rețelele sociale o sursă de informații financiare de încredere. Aproximativ 60% le vedeau chiar ca pe o alternativă bună la consultanța financiară profesională.

Astfel au apărut și așa-numiții „finfluenceri”, creatori de conținut care vorbesc despre bani, investiții și produse financiare și care pot influența deciziile urmăritorilor. Problema nu este însă existența conținutului financiar pe TikTok. Unele materiale pot fi utile, mai ales atunci când explică noțiuni de bază, economisirea, gestionarea datoriilor sau construirea unui fond de urgență. Riscul apare atunci când educația financiară este înlocuită de recomandări rapide despre ce acțiuni să cumperi, ce criptomonedă urmează să crească sau cum poți obține rapid câștiguri mari.



De ce un videoclip de câteva zeci de secunde poate fi periculos

Formatul TikTok favorizează mesajele scurte și spectaculoase. O investiție poate fi prezentată ca o oportunitate extraordinară în câteva secunde, în timp ce explicațiile despre riscuri, pierderi și condițiile în care strategia respectivă nu funcționează sunt mult mai greu de comprimat.

James Barra, responsabil pentru conținut și cercetare la BrokerListings, atrage atenția tocmai asupra acestei probleme. Un investitor experimentat poate aloca o sumă relativ mică unei investiții riscante, în timp ce un tânăr aflat la început poate ajunge să își pună o parte importantă din economii în aceeași investiție. Diferența este esențială, dar astfel de nuanțe lipsesc adesea din videoclipurile foarte scurte.

TikTok susține că elimină rapid acest tip de videoclipuri

Foarte important, conținutul problematic nu vine neapărat de la cei mai mari influenceri. Creatorii mai mici pot produce materiale care ajung la zeci sau sute de mii de utilizatori, fără să beneficieze de același nivel de atenție din partea autorităților sau platformelor. TikTok susține că are reguli pentru conținutul privind serviciile financiare și că elimină materialele care încalcă regulile privind fraudele și escrocheriile. Compania spune că 99% dintre videoclipurile eliminate pentru încălcarea politicilor sale privind fraudele și escrocheriile, în primul trimestru din 2026, au fost identificate și eliminate înainte să fie raportate de utilizatori.

„Nu este recomandare financiară” nu te protejează întotdeauna

În Uniunea Europeană, fenomenul a ajuns deja pe agenda autorităților. Parlamentul European a susținut în aprilie introducerea unor standarde minime pentru finfluenceri, invocând riscurile reprezentate de publicitatea ascunsă, afirmațiile înșelătoare, fraude și conținutul financiar generat cu ajutorul inteligenței artificiale. Și Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) a emis recomandări pentru finfluenceri. Acestea prevăd, în anumite situații, obligația de a preciza cine oferă recomandarea, de a separa faptele de opinii și de a dezvălui eventualele interese financiare. Un detaliu important este că simpla mențiune „acesta nu este un sfat financiar” nu este suficientă pentru a evita aplicarea regulilor dacă materialul constituie, în fapt, o recomandare de investiții. Chiar și exprimarea unei opinii despre faptul că o acțiune sau o criptomonedă va crește ori va scădea poate intra, în anumite circumstanțe, în categoria recomandărilor de investiții.

Mașinile de lux și promisiunile de îmbogățire, semnale de alarmă

Specialiștii recomandă utilizatorilor să fie atenți la câteva indicii simple. Un creator care oferă sfaturi financiare ar trebui să își prezinte identitatea, să ofere informații verificabile despre pregătirea sa profesională și să dezvăluie eventualele conflicte de interese. Promisiunile unor câștiguri foarte mari fără prezentarea riscurilor reprezintă un alt semnal de alarmă. La fel și presiunea de tipul „cumpără acum”, „acțiunea va exploda” sau „aceasta este ultima ta șansă”. Afișarea mașinilor scumpe, a hotelurilor de lux sau a unui stil de viață extravagant poate fi, de asemenea, parte din strategia prin care utilizatorii sunt convinși că o anumită metodă de investiții îi poate îmbogăți. Un alt element important este modul în care creatorul câștigă bani. Un finfluencer poate primi comisioane dacă urmăritorii săi își deschid conturi pe anumite platforme de tranzacționare folosind linkul său. Acest lucru nu înseamnă automat că informația este falsă, însă interesul financiar trebuie dezvăluit.



De la TikTok la investiție în câteva minute

Poate cel mai mare risc este viteza cu care un utilizator poate transforma un videoclip într-o decizie financiară. Poate vedea o recomandare pentru mai multe acțiuni pe TikTok, poate întreba imediat un chatbot AI dacă acestea reprezintă investiții bune și apoi poate deschide o aplicație de tranzacționare pentru a cumpăra. Tocmai de aceea, recomandarea autorităților europene este ca informațiile găsite pe rețelele sociale să fie verificate înainte de luarea unei decizii. Investitorii pot consulta informațiile publicate de ESMA sau de autoritățile financiare naționale, rapoartele oficiale ale companiilor și presa financiară consacrată. Un videoclip viral poate fi un punct de pornire pentru a afla ceva despre investiții. Nu ar trebui însă să fie și ultimul pas înainte de a-ți pune banii în joc.