Dragoș Galbur: Ziarul de Gardă a renunțat la misiunea de presă independentă și a devenit un instrument propagandistic al guvernării

Am decis să îmi anulez participarea la dezbaterile de la ProTV din această seară, după ce am constatat prezența jurnaliștilor de la Ziarul de Gardă.

În ultimele luni, ba chiar ani, această publicație a renunțat la misiunea de presă independentă și a devenit un instrument propagandistic al guvernării, fabricând articole manipulatorii și tendențioase împotriva mea. Nu pot să accept să legitimez un joc murdar în care presa, în loc să informeze corect, este folosită pentru a compromite și a linșa public pe cei incomozi. Nu văd nicio diferență între presa cumpărată de Plahotniuc prin anii 2012-2019 și presa cumpărată de PAS din 2021 încoace.

De doi ani, eu, iar recent și colegii mei, suntem ținta unei campanii de denigrare fără precedent, orchestrată de PAS prin canale media precum TV8, Agora și Ziarul de Gardă, dar și prin mii de conturi false care inundă rețelele sociale cu atacuri coordonate. În ultimele zile, aceste lovituri s-au intensificat, fiind răspândite cu agresivitate falsuri și calomnii. Tot felul de prostii, fără nicio logică elementară. Asistăm mai degrabă la o metodă în stil rusesc, a PAS-ului, de a reduce la tăcere vocile incomode și de a zdrobi opoziția pro-europeană autentică. Mai mult, se pun presiuni directe asupra mea să mă retrag din cursa electorală în favoarea PAS. Le transmit foarte clar: acest lucru nu este posibil, nici cu bani, nici cu intimidări, nici prin amenințări.

Voi continua să spun adevărul, oricât de incomod ar fi el pentru cei de la putere.