„Drum lin spre lumină, dragă Elena!” Cine este tânăra, din structurile de drept din Moldova, care s-a înecat în Bulgaria

Tânăra din Republica Moldova care s-a înecat, sâmbătă, în apropiere de Ahtopol, Bulgaria, împreună cu un alt tânăr moldovean, este Elena Triboi, inspector în cadrul Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale a Centrului Național Anticorupție. Instituția a anunțat cu profundă tristețe moartea tragică a acesteia și a lăsat un mesaj de condoleanțe pentru familia îndurerată.

„Centrul Național Anticorupție anunță cu profundă tristețe trecerea prematură și tragică a colegei noastre, Elena Triboi, inspector în cadrul Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale a CNA.

Vestea că viața ei a fost curmată atât de brusc ne-a cutremurat profund și a lăsat un gol imens în sufletele noastre. Elena a fost un model de profesionalism, dăruire și omenie, iar căldura pe care a adus-o echipei va rămâne pentru totdeauna în memoria noastră.

Suntem alături de familia îndurerată. Condoleanțe apropiaților și tuturor celor care au cunoscut-o.

Drum lin spre lumină, dragă Elena!”, se arată într-un mesaj de condoleanțe.