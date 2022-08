După ce s-au lăudat că pașapoartele se ieftinesc, după eliminarea unei scheme de corupție. Siteul ASP nu acceptă programări online

Începând cu 1 august, tarifele pentru perfectarea pașapoartelor de călătorie vor fi reduse. Decizia a fost luată de Guvern miercuri, 27 iulie. Potrivit autorităților, ieftinirea a devenit posibilă după eliminarea unei scheme de corupție cu blanchetele pentru actele de identitate.

Pașapoartele eliberate în decurs de 20 de zile se vor ieftini cu 200 de lei, de la 850 la 650 de lei. Cei care solicită eliberarea pașaportului în 10 zile lucrătoare vor achita 1.240 de lei, în loc de 1.280, iar în cinci zile – 1.430 în loc de 1.490 de lei. Pentru a ridica pașaportul în aceeași zi, solicitanții vor plăti 2.080 în loc de 2.130 lei.

Au închis o schemă, dar au uitat să repornească programările online

„Ieftinirea pașapoartelor este un rezultat direct al închiderii schemei care a existat din 2014 până în prezent. Noi am eliminat-o, inclusiv, prin licitații corecte desfășurate la începutul acestui an. Noi știm exact calendarul livrărilor, cât am cumpărat, câte blanchete urmează să ne vină în acest weekend”, a explicat directorul Agenției Servicii Publice (ASP), Mircea Eșanu.

Dacă încercați să vă programați aici pentru eliberarea unui pașaport, o sa vedeți că site-ul nu accepta nicio programare.

