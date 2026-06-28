Focuri de armă la Botanica: Un bărbat a ajuns la spital

Un bărbat a fost rănit prin împușcare sâmbătă seara, în urma unui conflict izbucnit între mai multe persoane în sectorul Botanica al Capitalei. Suspectul, un bărbat originar din raionul Strășeni, urmează să fie reținut pentru 72 de ore.

Potrivit Poliției, incidentul s-a produs în jurul orei 22:00, în timp ce bărbatul se afla în ospeție. Din primele cercetări reiese că, în timpul altercației, acesta ar fi folosit o armă de foc și a împușcat un alt bărbat în regiunea antebrațului stâng.

Victima a fost transportată la spital, unde a primit îngrijirile medicale necesare. Medicii au stabilit că viața acesteia nu este în pericol.

Oamenii legii au inițiat o cauză penală pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs incidentul. În urma documentării cazului, polițiștii au constatat că arma folosită în altercație era deținută ilegal.

Ancheta continuă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor producerii incidentului.