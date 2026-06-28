Listele persoanelor deportate din RSS Moldoveanească de sovietici în 1941, accesibile online: Peste jumătate dintre numele deportaților au fost identificate

Agenția Națională a Arhivelor din Republica Moldova (ANA) a pus la dispoziția publicului listele nominale ale persoanelor deportate din RSS Moldovenească (RSSM) în timpul operațiunii din 13-14 iunie 1941, documente desecretizate de Ministerul Afacerilor Interne de la Chișinău încă din anul 2010 și care pot fi consultate și descărcate în format PDF. Listele, păstrate doar parțial, conțin numele a peste jumătate dintre cele aproximativ 19 mii de persoane deportate în 1941.

Potrivit instituției, documentele sunt destinate atât supraviețuitorilor deportărilor și rudelor acestora, cât și tuturor celor interesați de istoria represiunilor sovietice. „Agenția Națională a Arhivelor (…) pune la dispoziția deportaților – foarte puțini de la an la an – și rudelor acestora, dar și tuturor celor interesați de trecutul nostru traumatic, listele pe vagoane, atâtea câte s-au păstrat, a deportaților din RSS Moldovenească din 13-14 iunie 1941”, se arată într-un comunicat al ANA.

Instituția precizează că documentele oferă detalii mai puțin cunoscute despre drama deportărilor. În unele cazuri, în liste figurează persoane care și-au pierdut viața pe drumul spre Siberia sau Kazahstan, precum și copiii născuți în timpul transportării.

Printre persoanele identificate în documente se numără și Eufrosinia Kersnovskaia, autoarea unor memorii despre experiența detenției în Gulag și despre Basarabia interbelică. Potrivit Agenției Naționale a Arhivelor, aceasta „se regăsește în vagonul nr. 466978 cu cei deportați din județul Soroca”.

Reprezentanții instituției subliniază că fondurile arhivistice disponibile nu sunt complete, însă oferă informații valoroase despre amploarea operațiunii. „LISTELE nu sunt complete, sunt doar cele care s-au păstrat, dar conțin totuși numele a peste jumătate din cele cca 19 mii persoane deportate din RSSM. Dosarele pot fi descărcate în PDF (…) Aici se conțin și date despre pregătirea operațiunii de deportare din 13-14 iunie 1941”, menționează ANA.

Deportările staliniste din actualul teritoriu al Republicii Moldova au avut loc în cadrul a trei operațiuni principale. În noaptea de 12 spre 13 iunie 1941 au fost deportate aproximativ 18.400–19.000 de persoane. A doua mare operațiune desfășurată în perioada 6-9 iulie 1949, a vizat circa 35.000 de oameni, iar în cadrul operațiunii „Sever”, din 1 aprilie 1951, au fost deportate aproximativ 2.600 de persoane, majoritatea membri ai comunității Martorilor lui Iehova. În total, cele trei operațiuni de deportări organizate de către regimul stalinist au afectat peste 56.000 de locuitori ai RSS Moldovenești.