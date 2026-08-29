După reparația capitală, strada Florilor a fost redeschisă circulației

Strada Florilor din sectorul Râșcani al capitalei a fost redeschisă circulației rutiere, după finalizarea lucrărilor de asfaltare. Anunțul a fost făcut de Primăria Chișinău.

Potrivit instituției, pe această arteră au fost așternute ultimele straturi de asfalt, iar în perioada următoare urmează să fie aplicat marcajul rutier.

Strada Florilor a fost reparată capital în această vară, după o perioadă în care, potrivit autorităților municipale, intervențiile se limitau în principal la remedierea situațiilor de avarie.

În cadrul proiectului au fost construite trotuare pe ambele părți ale străzii, amenajate accesele către blocurile de locuit și parcările publice. De asemenea, a fost modernizat iluminatul stradal și au fost instalate sisteme de irigare și camere de supraveghere video.

Lucrările au inclus și amenajarea spațiilor verzi, precum și instalarea mobilierului urban.

Potrivit autorităților municipale, lucrările de modernizare a infrastructurii continuă și pe alte străzi din sectorul Râșcani, precum și din alte zone ale capitalei.