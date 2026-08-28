Mii de elevi și-au petrecut vacanța în taberele din Chișinău

Circa 10.000 de elevi din instituțiile de învățământ din Chișinău s-au odihnit în taberele de vară în sezonul estival 2026. Pentru organizarea și desfășurarea acestuia, din bugetul municipal au fost alocate 36,2 milioane de lei.

Potrivit Primăriei Capitalei, sezonul estival 2026 în taberele de vară din Chișinău s-a încheiat, iar pe parcursul vacanței copiii și adolescenții au participat la activități educative, sportive, creative și recreative.

Din numărul total al beneficiarilor, 1.321 de elevi au fost scutiți integral de plata foii de odihnă. Potrivit Primăriei, măsura a avut drept scop asigurarea accesului la tabere și pentru copiii din familiile care au nevoie de sprijin.

Autoritățile municipale susțin că taberele au oferit elevilor posibilitatea de a-și petrece vacanța într-un mediu sigur și activ.

Primăria Chișinău a mulțumit managerilor, educatorilor și personalului taberelor, precum și tuturor celor implicați în organizarea sezonului estival.

În total, pentru organizarea și desfășurarea sezonului estival 2026, municipalitatea a alocat 36,2 milioane de lei.