Seniorii din Chișinău, invitați la dans în acest weekend în Grădina Ștefan cel Mare

Seniorii din Chișinău sunt invitați la o nouă ediție a proiectului socio-cultural „Dialog între generații”, care va avea loc în acest weekend, pe 29 și 30 august, în Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt”.

Evenimentul se va desfășura sâmbătă și duminică, între orele 16:00 și 20:00, și va include spectacole muzicale, dansuri și alte activități de recreere.

Potrivit Primăriei Municipiului Chișinău, evenimentul este destinat în special seniorilor, însă și locuitorii, precum și oaspeții capitalei sunt invitați să participe.

Proiectul „Dialog între generații” a fost lansat în iunie 2022 și își propune să ofere persoanelor de diferite vârste posibilitatea de a petrece timpul liber împreună, într-un cadru public și recreativ.

Evenimentul este organizat de Primăria Municipiului Chișinău și Direcția Generală Cultură și Patrimoniu Cultural.