Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a lansat noi acuzații la adresa Uniunii Europene, susținând că Bruxellesul s-ar fi implicat direct în procesele electorale din R. Moldova și ar fi încercat să influențeze rezultatul acestora. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat postului RBC, publicat vineri, 28 august.

Șeful diplomației ruse a susținut că, în pofida unei presupuse implicări intense a Uniunii Europene, orientarea proeuropeană și Maia Sandu nu ar fi obținut majoritatea voturilor exprimate de alegătorii aflați pe teritoriul R. Moldova.

„Putem aminti și de Moldova, unde alegerile s-au desfășurat cu o implicare atât de intensă a Uniunii Europene, dar nici măcar acest lucru nu a ajutat la obținerea majorității voturilor moldovenilor care locuiesc în Moldova. Doar 48% au fost pentru orientarea spre Uniunea Europeană și pentru alegerea Maiei Sandu în funcția de președinte”, a declarat Lavrov.

Ministrul rus a pus rezultatul scrutinului pe seama votului din diaspora europeană și a criticat diferența dintre numărul secțiilor de votare deschise în statele europene și cele organizate în Rusia.

„Totul a fost decis datorită secțiilor care au fost deschise în Europa: peste două sute de secții, în timp ce în Rusia, unde se află cea mai mare diasporă, au fost deschise doar două. O sută de mii de voturi pur și simplu au fost eliminate, oamenilor nefiindu-le permis să voteze”, a afirmat Lavrov.

Afirmațiile reprezintă poziția ministrului rus și nu sunt însoțite în interviu de dovezi privind o intervenție a UE în procesul electoral.

Șeful diplomației ruse a făcut declarațiile despre Republica Moldova în timp ce comenta apropierea Armeniei de Uniunea Europeană și situația politică din această țară.

Lavrov a făcut referire și la prezența unei misiuni a Uniunii Europene în Republica Moldova, comparând-o cu activitatea desfășurată de UE în Armenia în contextul combaterii așa-numitelor „amenințări hibride”.

„Atât în cazul Moldovei, cât și în cazul Armeniei, Uniunea Europeană intervine direct în procesele electorale și încearcă să le influențeze”, a susținut ministrul rus de Externe.

Lavrov a invocat în același context și România, criticând anularea scrutinului prezidențial din 2024 și prezentând-o drept un alt exemplu de ingerință europeană.