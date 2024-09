Durerea de picioare o trezea din somn. Ce a pățit o femeie

Durerea de picioare cauzate de monturi afectează milioane de persoane din întreaga lume. Această deformare a articulației de la baza degetului mare de la picior nu doar că provoacă disconfort, dar poate îngreuna și activitățile de zi cu zi, cum ar fi mersul sau purtarea încălțămintei preferate. Cunoscute și sub denumirea medicală de hallux valgus, aceste monturi apar atunci când degetul mare de la picior începe să se deplaseze către celelalte degete, cauzând o proeminență dureroasă la nivelul articulației. Singura opțiune de tratament eficient în cazul persoanelor cu monturi este operația de corecție a diformității. Aceasta implică realinierea oaselor piciorului și înlăturarea proeminenței osoase. Mihaela s-a confruntat foarte mult timp cu dureri provocate de monturi. Ajunsese să simtă un disconfort constant, indiferent de tipul de încălțăminte pe care îl purta, iar mersul devenise tot mai dificil. „Ajunsesem să nu îmi mai pot controla pașii, iar uneori mă trezeam și noaptea din cauza durerilor”, își amintește ea. În trecut, pacienta mai fusese la un consult de ortopedie la SANADOR, la Dr. Codrin Huszar, medic primar ortopedie și traumatologie. Medicul i-a spus de atunci Mihaelei că trebuie să se opereze, dar pentru că simptomatologia nu era încă atât de agresivă pacienta a decis să mai amâne intervenția chirurgicală. Astfel, când situația s-a agravat, a revenit la SANADOR pentru o nouă consultație la Dr. Codrin Huszar. Acesta i-a explicat că singura soluție este o intervenție chirurgicală de corecție a monturilor. Prima dată Mihaela s-a operat la piciorul drept, cel care îi provoca cele mai mari probleme. Intervenția chirurgicală a fost una minim invazivă, care a decurs fără probleme și s-a finalizat cu succes. Recuperarea a fost una ușoară, astfel că la scurt timp după prima operație Mihaela a revenit pentru intervenția chirurgicală la piciorul stâng.

„Am putut să merg, am putut să conduc, la un interval de 7 zile. Ghetuța ortopedică am purtat-o timp de 6 săptămâni. M-am operat în octombrie a doua oară și în noiembrie am fost nașă, am dansat la nuntă în ghetuțele ortopedice, iar după 6 săptămâni m-am întors la încălțămintea clasică, mai joasă, deci nu neapărat pe tocuri, dar în prezent sunt în stare să parcurg 10.000 de pași zilnic. Recuperarea a fost neașteptat de rapidă”, conchide pacienta. La SANADOR, pacienții cu monturi, dar și cei cu alte afecțiuni ale aparatului locomotor, au acces la consulturi de specialitate și investigații avansate, realizate de medici foarte bine pregătiți și cu o vastă experiență, cu ajutorul unor echipamente ultraperformante. Atunci când există indicație pentru tratament chirurgical, ori de câte ori este posibil intervențiile sunt realizate la Spitalul Clinic SANADOR minim invaziv, în condiții de maximă siguranță, într-un bloc operator bine dotat, și cu multiple avantaje pentru pacient: cicatrici minime, risc scăzut de infecții, recuperare rapidă, spitalizare de scurtă durată.

